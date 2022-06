Checo Pérez acepta fiesta en Mónaco y se disculpa.

Luego del primer lugar que consiguió en el circuito callejero del Principado, Sergio Pérez fue captado, a través de videos en redes sociales, salir de una fiesta en un estado en el que es poco común verlo, por lo que desató desde burlas y críticas, hasta felicitaciones.

Sergio ‘Checo’ Pérez, piloto de Red Bull, emitió su postura sobre los festejos que tuvo luego que ganó el Gran Premio de Mónaco el fin de semana pasado y admitió la culpa sobre el estado en el que se le vio a través de redes sociales.

“Gracias a todos por su cariño y pido una disculpa a toda esa gente que me quiere porque esos videos no me representan en lo absoluto”. Dijo ‘Checo’ a través de un comunicado en sus redes sociales.

He visto los videos que han estado circulando sobre mí y tomo responsabilidad de ello. Fue una mala fiesta que no supe cómo controlar a la altura de la persona que soy, pero únicamente fue eso, una muy mala fiesta”. Agregó el piloto mexicano.

Y es que luego del primer lugar que consiguió en el circuito callejero del Principado, Pérez fue captado. A través de videos en redes sociales, salir de una fiesta en un estado en el que es poco común verlo, por lo que desató desde burlas y críticas, hasta felicitaciones.

De igual forma, surgieron rumores sobre lo que hizo aquella noche y se habló sobre su vida personal. Por lo que el mismo ‘Checo’ confesó que las cosas que se dijeron no fueron ciertas y mantiene un buen momento con su esposa.

“La gente cercana a mí conoce mis valores y lo que soy. Para los que me preguntan, estamos más unidos que nunca mi esposa y yo. Y para los que solo quieren macéreme daño, les deseo lo mejor”, confesó en el mismo texto.

Finalmente, Pérez manifestó que no hablará de ahora en adelante sobre lo que pasó en Mónaco ni de los rumores que la gente creó sobre su vida personal. Pues eso desvía la atención de lo que pasa en el automovilismo en México.

“No hablaremos más de este tema que solo hace olvidarnos del gran momento que estamos viviendo como familia. Gracias”, sentenció ‘Checo’.

