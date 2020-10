Checo es cuarto y Hamilton gana para igualar a Schumacher.

El piloto mexicano Sergio Pérez terminó en cuarto puesto en el Gran Premio de Eifel, décimoprimera fecha del campeonato de la F1.

En tanto, el inglés Lewis Hamilton se llevó el triunfo, y con ello empató la marca del alemán Michael Schumacher con 91 victorias.

Checo remontó cinco posiciones, pues largó en el puesto 9, y poco a poco gracias a su paciencia y control, fue escalando en la carrera.

Lewis Hamilton equals the legendary Michael Schumacher's win tally, earning a special prize from Michael's son, Mick 🤝 #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/3B2SFE4JKe

A record we could barely imagine would one day be matched.

El mexicano no se dio por vencido, primero en rebasar a Lando Norris, y mantener una lucha con el australiano Daniel Ricciardo, que finalmente se coló al podio en el tercer lugar.

Este resultado, también le da a Checo mejores posiciones en el campeonato de piloto, ya que saltó del noveno al quinto peldaño con 68 puntos.

También, Racing Point trepó al tercer lugar de equipos con 120 puntos, tras los Mercedes y los Red Bull Racing.

El próximo Gran Premio será el 25 de octubre en Portugal.

El piloto finlandés Kimi Räikkönen al iniciar en la parrilla del Gran Premio de Eifel, alcanzó el récord como el que más carreras tiene en la Fórmula 1 con 323 competencias oficiales.

Así alcanza el registro que dejó el brasileño Rubens Barrichello cuando se retiró definitivamente de la F1. A principio de año se le preguntó acerca de la ilusión que batir un récord tan abultado y fiel a sus formas, sólo respondió “me da igual”.

A very special gift to celebrate a landmark victory 🎁 #EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/N7GNU97C2v

El piloto llegó a la máxima categoría en 2001, en el Gran Premio de Australia para debutar con el equipo Sauber que mostró entonces los colores de RedBull. Pero que siendo una escudería que desarrollaba pilotos, no iba a mantenerse demasiado tiempo.

Your full classification after a memorable race at the 'ring!

NINE teams score points! Including the first of the season for Grosjean and Giovinazzi 👏#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/9Ajcuwx9K4

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020