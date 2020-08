Checo cuarto en la clasificación del Gran Premio de España.

El mexicano superó el coronavirus y logró una posición destacada con su Racing Point.

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) logró la pole en la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de Fórmula Uno, por lo que encabezará la parrilla de salida en la carrera en el circuito de Barcelona-Cataluña.

El líder del Mundial comandará desde el inicio la sexta prueba del Mundial, después de haber firmado un tiempo de 1:15.584 en la tercera ronda de clasificación, lo que le concedió la posición de privilegio.

El finlandés Valtteri Bottas completará el pleno de Mercedes en la primera fila.

El holandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá tercero, con el mexicano Sergio Pérez (Racing Point) a su lado, después de superar el coronavirus (covid-19).

El español Carlos Sainz (McLaren) partirá desde el séptimo puesto.

En consecuencia Sergio ‘Checo’ Pérez está de regreso a los mandos del Racing Point tras perderse dos carreras por el positivo por coronavirus y se percibió con menos tono físico, pero se dijo feliz de estar en el paddock de la Fórmula 1 para el Gran Premio de España.

Además no se les vio tan dominantes como en las dos pasadas carreras en Inglaterra y de ello está muy consciente el mexicano, “Aunque en lo general no se nos ve tan bien como en Silverstone, creo que podremos estar ahí arriba peleando y mejoraremos para mañana en la calificación”.

Finalmente por lo demás se sabía que sufrió ver las carreras por televisión y no poder estar en el foso del equipo. “Estoy muy contento de regresar al auto, estar con mi equipo, estar en el paddock”. Dijo el mexicano al término de los entrenamientos.

A 5️⃣th pole at @Circuitcat_eng! 💪

Can @LewisHamilton covert it to a 5️⃣th win in Barcelona on Sunday? 🤔 #SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/4F80ot3x2J

— Formula 1 (@F1) August 15, 2020