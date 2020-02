Chávez Jr. opina de los feminicidios y lo tunden en redes. Como ya se ha hecho costumbre cada semana, Julio César Chávez Jr. ocasionó la polémica en las redes sociales por una declaración misógina. El hijo de la leyenda del boxeo mexicano habló acerca de los feminicidios que se viven diariamente en nuestro país.

Sin embargo, durante su discurso, el pugilista sinaloense tuvo un desliz y señaló que por “más que avancen las mujeres” continuarán “siendo el sexo débil.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Chávez Jr. opinó sobre la violencia que viven las mujeres y afirmó que no está de acuerdo con que un hombre golpee a una persona del sexo femenino.

“Siempre he querido hablar de que el abuso hacia la mujer, los golpes, para mí eso es algo que no debe ser bien visto a nivel mundial. Para mí la mujer sigue más frágil que el hombre y yo como boxeador no me atrevería a golpear a una”, expresó en una primera instancia el Jr.

Chávez Jr. opina de los feminicidios y lo tunden en redes

Fue en su siguiente frase en donde cometió el grave error de minimizar a las mujeres y por lo que ha sido tachado de misógino al asegurar que “son el sexo débil”.

“La mujer sigue siendo, por más que sigan avanzando, no terminan de ser el sexo débil. Dicen que como que hay más feminicidios, eso no interesa, pero se me hace muy abusón de un hombre pegarle a una mujer”, añadió Julio César Chávez Jr.

El boxeador mexicano se ha dedicado a hacer declaraciones ‘curiosas’ en las últimas semanas en sus redes sociales. Chávez Jr. anunció hace poco que lanzaría un disco de cumbias. Días más tarde, dejó entrever su regreso al ring para medirse ante Floyd Mayweather, quien se encuentra retirado.

Su más reciente ocurrencia fue haber indicado que algún día se convertirá en el presidente de México.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.