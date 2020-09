Chávez Jr. explota tras derrota frente a Mario Cázares.

Julio César Chávez Jr. sufrió otra derrota más de forma bochornosa en su carrera, después de que El Junior no pudiera continuar luego de una herida en la ceja que llevó la contienda a la decisión de los jueces, en donde perdió por 57-56, 59-54, 57-56 ante Mario Cázares.

El invicto sinaloense Cázares se llevó los reflectores en el Gran Hotel de Tijuana al vencer por decisión técnica al excampeón mundial en el evento principal que abrieron de gran manera minutos antes Julio César Chávez y Jorge ‘Travieso’ Arce con una gran exhibición.

Tras su derrota, El hijo de la Leyenda mostró su molestia debido a la determinación de los jueces y sobre el hecho de que la pelea fue detenida.

“No sé con qué me ganó, no sé qué ven, un vato que no vino a pelear. Yo le estaba poniendo la cara, diciendo ‘ven a pelear conmigo, pégame’, no lo ataqué ni siquiera.

“Me pegó uno, dos cabezazos y le dan la decisión. No estoy enojado, porque no me ganó, pero es como que me trajeron para hacerme la maldad”, dijo Julio César Chávez Jr. a los medios de comunicación al finalizar el encuentro.

Fue la segunda derrota de Chávez Jr. de forma consecutiva tras la caída en diciembre pasado ante el excampeón Daniel Jacobs en Phoenix, Arizona. Pelea que acabó a los 41 segundos del sexto episodio por un corte accidental en el párpado izquierdo del Junior.

Cázares mantuvo su invicto de 13 peleas a lo largo de su carrera profesional con esta victoria. El sinaloense derrotó al ‘Canelo’ en el amateurismo hace más de 15 años y mejoró su récord profesional a 12-0 con cinco nocauts. Mientras que Julio César Chávez Jr. tiene marca de 51-5-1 y 33 nocauts.

