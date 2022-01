Chávez Jr. critica a padre y dice que consumía más.

El excampeón mundial de boxeo reveló que Julio César Chávez los golpeaba a él y a su mamá.

El ‘hijo de la leyenda’, Julio César Chávez Junior, arremetió contra su papá en un video que subió a su cuenta de Instagram, al decir que Julio consumió más drogas que él. Hace unos días el boxeador de 35 años tuvo un problema con la policía en Sinaloa .

“Yo no soy un adicto porque no consumo nada, mi papá consumía más que yo”, declaró en la publicación que subió a su cuenta de Instagram, donde también dejó claro que se aprovechan de su padre para sacarle dinero. Cabe resaltar que Julio C´´esar Chávez dice que su hijo no le habla por su buena relación con ‘Canelo’ Álvarez.

Otra de las fuertes revelaciones del excampeón mundial de boxeo. fue que su padre lo golpeaba y también a su mamá, y aunque dice que lo perdonaron, se siente mal porque Julio César señala que su hijo está peor que él.

“Deportista y lo que quieran, pero ¿cómo se portó con nosotros, con mi familia cuando estaba joven? Mal. Nos golpeó, le pegó a mi mamá. Ya lo perdonamos, pero ahora qué dice, que yo estoy peor que él. Es mi papá y lo quiero, pero ya se le olvidó. Hay gente y yo que lo podemos ayudar”.

Las confesiones del Junior no quedaron ahí, también dijo que sus hermanos desde hace cinco años no dejan de tomar alcohol y Chávez no les dice nada porque no generan dinero, pero Julio se mete y lo tiene traumado, además de recalcar que su vida está mal por culpa de eso.

“Yo estoy muy molesto porque, la verdad, estoy traumado, y estoy muy mal porque estas personas 19/1/22 10:07 Chávez Jr. arremete contra su padre y dice que consumía más drogas abusan de mí, mueven mis cosas, hacen un desmadre conmigo y aparte dicen que estoy loco.

¿Alguna vez mi papá les dijo que yo trabajé para que él estuviera bien los primeros ocho o diez años de mi carrera? No lo ha dicho al aire, pero sí dice que soy drogadicto, que estoy loco”.

