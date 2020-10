Chávez Jr. busca pelear con Golovkin.

Julio César Chávez Jr. regresó a exponerse y a estar bajo los reflectores de todos tras perder en contra de su paisano de Sinaloa, Mario Cázares, sin embargo, el Junior aseguró que está listo y que quiere pelear en contra Genay Golovkin en el 2021.

“Una pelea buena para el próximo año creo que sería Golovkin, a los dos nos serviría pero no sé qué planes tenga él. También con Jacobs podría ser una opción o con Canelo”, dijo Chávez Junior al Diario El Debate.

El Hijo de la Leyenda criticó” a Saúl Canelo Álvarez una vez más y dijo que no quiere pelear con él en 175 libras. “El problema es que Canelo no quiere riesgos y siempre han querido tener ventaja, ellos controlar el entorno de la pelea. Hay mucha inseguridad de su parte, no quieren peleas mano a mano, siempre han querido sacar ventaja. Eso es malo para el boxeo”.

Respecto a su última pelea, el Junior repitió que Mario Cázares se colgó de su nombre y que no era justo que saliera con la victoria ese día.

Además “yo estuve tratando de buscar la pelea y él nunca aceptó un intercambio de golpes, nunca aceptó boxear, le quitaron un punto porque me pegó abajo. La pelea yo la tenía que haber ganado porque yo tiré los mejores golpes. Él no ganó”, aseguró Chávez Junior.

Chávez Jr. busca pelear con Golovkin.

Finalmente, la posibilidad de que Chávez Junior se enfrente a Gennady Golovkin no es descabellada toda vez que su última pelea fue transmitida por la compañía DAZN, la misma que tiene firmada al kazajo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen