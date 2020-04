Chávez Jr. admite problemas de drogas. Durante un Facebook Live con Mauricio Sulaimán, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Julio César Chávez Jr. habló a ‘calzón quitado’. El hijo de ‘La Leyenda’ se sinceró y admitió su problema con las drogas.

Para el pugilista, los problemas con las adicciones llegaron por ‘no tener los pies bien puestos en la tierra’. Chávez Jr. considera que no estaba preparado ‘mentalmente’ para el éxito en sus inicios.

“Fue algo que me afectó sin darme cuenta. Comencé a tener problemas, poco a poco fui perdiéndole el amor al boxeo. Me doy cuenta después de que ya hace 17 años que debuté. Ahorita me pasa al revés, no es tanto pensar en el dinero porque a veces el dinero hace daño de una u otra forma, si llega cuando no está uno preparado mentalmente”, confesó Chávez Jr.

El boxeador mexicano de 34 años comparó su caso con el de una persona que se saca la lotería.

“Como cuando alguien se gana la Lotería de un golpe y no está preparado, te puede hacer daño. Cuando yo empecé a boxear, nunca pensé ganar dinero, me dediqué a boxear porque mi papá era un gran campeón y yo quería ser campeón. Un día se presentó el negocio, empezó a haber dinero”, compartió el pugilista nacido en Culiacán, Sinaloa.

Chávez Jr. reconoció que los halagos y la fama se le ‘subieron a la cabeza’.

“Lo que uno quiere es ganar el campeonato mundial -explicó-, a veces le lavan la cabeza a uno, que es mejor otra cosa y así cuando uno gana dinero se acerca mucha gente, no te das cuenta si eres campeón. Yo pensaba que estaban muy bien todos los halagos, me los creía, muchas cosas fueron reales arriba del ring, pero afuera también es importante, cosa que yo no llevé mi vida fuera del ring bien organizada”, admitió Julio César.

El pugilista explicó que ha cambiado los hábitos en su rutina diaria. Señala que las adicciones son asunto del pasado y asegura está enfocado en su carrera.

“Hace dos años no me habría levantado para esta entrevista porque me dormía hasta muy tarde. Muchos de mis entrenamientos en mi etapa de campeón eran ya muy entrada la noche. Perdí credibilidad un tiempo, ya nadie creía en mí, ni mi mamá”, reconoció el pugilista.

A sus 34 años, Julio César posee un récord de 50 victorias en 55 peleas. Sin embargo, sus polémicas fuera del ring le han noqueado la carrera. Tras los escándalos, el pugilista se arrepiente de perder el camino de lo que amaba.

“Me arrepiento de haberme desviado de lo que amé, que es el boxeo. Yo pensaba que el boxeo ya no me gustaba; estaba evadiendo la realidad. Me miro en video de hace tres años, gordo, abotagado, no se me entendía lo que hablaba. Llegué a un momento en que no podía hablar, es bien complicado y me pasó. Sí, me arrepiento de haber usado drogas, es algo que nunca hubiera querido, la verdad”, comentó Chávez Jr y añadió.

“Se me vinieron momentos difíciles-abundó-, porque yo los creé. Pero, me di cuenta que lo dificil, estar bajo presión, sin credibilidad, fue lo que me hizo mejorar. Lo que tenía que hacer era comprometerme conmigo y ver la realidad; a veces no nos gusta ver la realidad, preferimos evadirla y lo correcto es afrontarla porque tiene solución”, sentenció el hijo de ‘La Leyenda’.