Chávez en desacuerdo que Tyson pelee en septiembre.

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez desaprueba el regreso de Mike Tyson a los cuadriláteros para su pelea de exhibición en septiembre, pues es una fecha utilizada por mexicanos, razón por la que declinó participar cuando lo invitaron .

El mismo Tyson, amigo suyo, lo invitó a participar en la función de exhibición para el 12 de septiembre, cosa que al estarse preparando para una función él mismo, tampoco le agradó del todo.

El mes de septiembre es ya muy conocido como el del boxeo y más aún de las peleas estelares de mexicanos y que se esperaba que Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuviera su combate, independientemente de que no se haya definido un rival.

En una entrevista concedida a ESPN, Chávez comentó: “La verdad no me gustó, por respeto. Porque lo de nosotros es una exhibición y lo de canelo es una pelea seria”.

“Está agarrando la fecha de todos los mexicanos y la verdad no quise tomarlo”, dijo el púgil mexicano, “creo que esa fecha le pertenece a México, le pertenece a ‘Canelo’ ahorita, se me hacía muy gacho pelear en la función de Tyson y competir con ‘Canelo’. No se vale (sic)“.

El 12 de septiembre es la fecha en la que Mike Tyson, con 54 años de edad, tendrá su regreso en una exhibición. En contra Roy Jones en una función de pago por evento que fue la bomba de los medios y el mundo del boxeo.

Por su parte, se está preparando para volver a los cuadriláteros el 25 de septiembre contra Jorge ‘Travieso’ Arce. Donde estará buscando que sus hijos Julio César y Omar se sumen para que puedan pelear como dinastía por última vez juntos.

