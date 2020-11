Chatón Enríquez se despide del CVF Tiburón.

Jorge Enriquez dijo adiós en sus redes sociales, siguiendo los pasos del cuerpo técnico, y del resto de los jugadores.

Esto unas horas después de que Carlos Cazarín renunciara al puesto de entrenador del Club Tiburón, los jugadores del equipo anunciaron que no jugarán el partido de la fecha 4 de la Liga de Balompié Mexicano (LBM).

A través de un comunicado de prensa, los integrantes del plantel indicaron que debido a las deudas que mantiene la directiva que encabeza Diego Bartolotta con ellos se llegó a la conclusión de no viajar a Durango.

“Conforme a lo mencionado en el comunicado anterior y en vista de que no se ha cubierto el adeudo, todos los jugadores hemos decidido no viajar para jugar la jornada 4 de la Liga del Balompié”, revelaron los futbolistas de los Escualos la tarde de este viernes.

A pesar de que amenazaron con detener las actividades del equipo ante el mes de atraso salarial que presenta la directiva del Club Tiburón, los jugadores entrenaron de manera regular a la espera de que se resolviera su situación. Ante el poco interés de los directivos de la franquicia de solventar los pendientes económicos, los integrantes del conjunto jarocho pidieron la intervención de la LBM.

Al CLUB VERACRUZANO DE FÚTBOL TIBURÓN Y SU PRESIDENTE DIEGO BARTOLOTTA CAMARILLO.

Mediante este comunicado, hago del conocimiento que un servidor Carlos Cazarín, DT del Club Veracruzano de Fútbol Tiburón. He decidido dar un paso al costado del equipo al no encontrar garantías deportivas y administrativas para el buen desarrollo profesional del trabajo.

Así mismo, el cuerpo técnico que me acompaña, Jorge Ahued Malpica y Omar Altamirano; han decidido no seguir por las mismas circunstancias.

Finalmente agradecemos la oportunidad que nos brindó la directiva y el profesionalismo de los jugadores. Pues hasta el último momento mostraron un gran compromiso, deseándole el mayor de la suerte y éxito en el torneo a ambos.

Gracias.

DT. Carlos Alberto Cazarín Duarte.

