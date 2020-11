Chatón Enríquez revela el motivo de su salida del Club Tiburón. Esta semana, la Liga de Balompié Mexicano (LBM) fue testigo de un nuevo escándalo, al conocerse que la directiva del Club Tiburón, encabezada por Diego Bartolotta, debe un mes de sueldo a todos los jugadores. Ante esta situación, Jorge Enríquez dio a conocer que dejará el equipo y reveló una serie de irregularidades que vivió durante su corto tiempo en esta institución.

En entrevista con el portal ‘Mediotiempo’, el Chatón aseguró que desde su llegada al equipo la directiva incumplió con una serie de arreglos que hicieron. Asimismo, criticó que el conjunto jarocho no tenga una sede fija ni las instalaciones adecuadas para realizar los entrenamientos.

.@chatonoficial habla con @canchamural sobre su deseo de volver a @Chivas, su carrera cpmo futbolista profesional, y la situación con el Club Veracruzano de la LBM con el cual terminó hoy su relación laboral por incumplimiento de contrato. https://t.co/6G2k3zNcr5 — Omar Fares (@ofares72) November 6, 2020

“Hubo ciertos arreglo contractuales que no se cumplieron y eso te va a mermando en la motivación como el no poder jugar en el estadio y tener que buscar diferentes sedes, cuestiones que van en contra de un club profesional y a pesar de eso siempre lo tomamos todo en serio, tratamos de ser pacientes y poner buena cara, pero desde el inicio hubo cosas que no se cumplieron”, expresó el mediocampista.

Plantilla del Club Tiburón se ausenta de partido por falta de pagos.https://t.co/fMESBYkEes — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 7, 2020

Enríquez reveló que la directiva del Club Tiburón no cumplió con sus obligaciones salariales, así como el compromiso que adquirió de darle vivienda, por lo que terminó por pagar el arrendamiento de su domicilio tras conocer que el equipo no lo respaldaría.

Chatón Enríquez revela el motivo de su salida del Club Tiburón y critica las condiciones que viven los jugadores del equipo

“Estuvimos entrenando en campos que no son los adecuados, sin condiciones y también el tema de los salarios. Hicimos arreglos con el tema de la vivienda y no se cumplieron por ejemplo e hicieron que esto no sea sostenible. Yo firmé un contrato de arrendamiento de un año y tuve que solventar todo yo de mi bolsillo sin recibir ni un solo peso del salario y así es muy difícil”, añadió.

Gracias a ellos! Que tienen muchos más meses que yo acá! 🙏🏻🙌🏻 https://t.co/tx201ont9t — J. E N R I Q U E Z (@chatonoficial) November 6, 2020

Por último, Jorge Enríquez dio a conocer que tanto él como Gustavo Matosas, exdirectivo del club, y Diego Bartolotta, presidente del equipo, pusieron dinero propio para solventar las operaciones del conjunto porteño y ayudar a los jugadores más jóvenes de la plantilla.

“GULLIT” Y “CHATÓN” FUERA DEL TIBURÓN🚨❌🦈🔥@G27Gullit y @chatonoficial fueron desalojados de la casa club del @CVFTiburon de la @SomosBalompie por ordenes de Diego Bartolotta, luego de que no le agrado que se quejaran mediante un comunicado por la falta de adeudos. pic.twitter.com/XkmqZbcsrr — Los Kama’s Deportes (@Kamas_Deportes) November 6, 2020

“En algunas ocasiones tuvimos que solventar esa situación, (Gustavo) Matosas y el presidente tuvieron que poner de su bolsa, incluso los más grandes siempre tratamos de ayudar a los más chicos que estaban en el club sin recibir dinero y siempre tratamos de ayudarlos”, concluyó.

