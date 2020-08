Charlyn Corral confirma positivo por COVID-19.

Charlyn Corral, delantera del Tri Femenil y del Atlético de Madrid en España, publicó un comunicado en su cuenta de Twitter. Y ahí confirmó que tras la prueba de PCR realizada dio positivo por coronavirus, pero ya se encuentra aislada y en proceso de recuperación.

La delantera mexicana tenía grandes esperanzas de jugar la Champions League y con esta noticia tendrá que mantenerse al margen. Pues se mantuvo tratando de entrenar en casa, pero todavía no hay fecha para su regreso a las canchas.

Es importante resaltar que la futbolista azteca confirmó esta situación tras dar positivo en la segunda prueba de PCR y eso la obliga a enfocarse de lleno en su recuperación.

Charlyn Corral revela que “la salud no está garantizada” e invita a todos para que se cuiden y extremen precauciones.

Lo mismo ocurrió con Deyna Castellanos, la delantera venezolana del equipo colchonero, quien también dio positivo por coronavirus hace una semana, ha estado en proceso de recuperación.

El ‘Atleti’ estará muy mermado con la baja de dos jugadoras claves en su ataque, Charlyn y Deyna no podrán disputar el compromiso de Cuartos de Final por Champions League ante el Barcelona este 21 de agosto.

Misma situación vive la delantera venezolana, Deyna Castellanos, quien hizo público su positivo, y explicó que desde hace una semana está “aislada y siguiendo todas las recomendaciones protocolarias de salud” y lamentó perderse la fase final de la Liga de Campeones.

“Me gustaría compartirles que hace unos días, se me realizó una prueba PCR donde el resultado fue positivo. Debido a esta situación me mantuve en aislamiento y reposo total. Conforme pasaron los días empecé a sentirme mejor y con más fuerza, lo que permitió retomar la actividad física desde casa. Sin embargo, en las pruebas PCR siguientes el resultado fue el mismo”, escribió la futbolista mexicana en la carta que publicó la mexicana en sus redes sociales.

A todos los atléticos quiero decirles, este año por diferentes razones no he podido darles mi 100%, estaba muy ilusionada por competir, me sentía lista. Pero se que más pronto que tarde podré reponerle su cariño y apoyo con goles. Juntos lo lograremos 🤞🏽#AupaAtleti pic.twitter.com/OHCiAq6qtE

— Deyna Castellanos (@deynac18) August 19, 2020