Charlie Blackmon da positivo por COVID-19. El mismo día que las Grandes Ligas y el Sindicato de Jugadores confirmaron que el próximo mes iniciará la temporada 2020 en MLB, Charlie Blackmon, jardinero de los Rockies de Colorado, fue diagnosticado con COVID-19, así fue informado por ESPN.

Rockies All-Star OF Charlie Blackmon was one of three players on the team to test positive for COVID-19 after workouts at Coors Field https://t.co/zMbpos1w5i

— Sports Illustrated (@SInow) June 24, 2020