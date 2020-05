‘Chaquito’ Giménez: “Ni me acuerdo de Argentina”. A las declaraciones de Esteban Solari, entrenador de la Sub-20 de Argentina, el propio Santiago Giménez les puso un alto. El juvenil delantero de Cruz Azul reconoció que se siente más identificado con la Selección Mexicana que con la ‘Albiceleste’.

En entrevista con EFE, ‘Santi’ se mostró tajante sobre escoger entre la playera mexicana y la argentina.

“Desde los tres años estoy en México y me enamoré de este país, la verdad ni me acuerdo de cuando viví en Argentina y por eso mismo me siento más identificado para jugar por la selección mexicana si se presenta la ocasión”, apuntó el ‘Chaquito’ Giménez.