Chapo Sánchez compara a José Juan Macías con el Chicharito. José Juan Macías es uno de los elementos más rescatables en el inicio del Guard1anes 2021 para las Chivas. Debido a su buen arranque de campaña, Jesús Sánchez comparó a JJ con Javier Hernández, al señalar que ambos futbolistas “tienen hambre de gol” y comparten características al ataque.

Jesús 'Chapo' Sánchez encuentra similitudes entre Javier 'Chicharito' Hernández y José Juan Macías.

#RegístrateGratis https://t.co/x5uJAAMtUG — mural.com (@muralcom) February 17, 2021

“Lo que puedo ver es que los dos tienen hambre de gol. ‘Chícharo’ era un jugador que se movía muy bien, que buscaba siempre ser punzante al ataque y José también lo es. Esa característica encuentro en los dos, me tocó jugar con ‘Chícharo’ en Tapatío y ese siempre fue su fuerte, la movilidad, y buscar estar siempre en posición de anotar. Ahora lo ha hecho bastante bien también José Juan”, declaró el Chapito en entrevista con ESPN.

Sobre el momento por el que atraviesan las Chivas, que suman seis puntos tras las primeras seis jornadas del torneo, Sánchez indicó que piensa que el equipo debería tener al menos “dos unidades más”, pero reiteró que deberán trabajar más para superar los malos resultados.

Antuna libre de COVID-19 y podrá jugar ante Pachuca

Juan Reynoso quiere a Santiago Ormeño en la selección de Perú

Chapo Sánchez compara a José Juan Macías con el Chicharito y habla sobre el momento que pasan las Chivas

“Creo que, de merecer, un par de puntos más, pero sabemos que el fútbol no es de merecer, es de hacer. Tenemos que corregir las cosas que nos han afectado para no tener esos puntos y solo eso, lo he repetido mucho, pero creo que no existe otra línea más que el trabajo”, añadió.

José Juan Macías está por arrebatarle una histórica marca a «Chicharito» https://t.co/7aa7J8NEx3 pic.twitter.com/8a3JlOjP9X — blacked_98 (@blacked_98) February 17, 2021

José Juan Macías ha marcado cuatro goles, en el mismo número de partidos, y se posiciona como uno de los mejores goleadores mexicanos de campeonato. Por su parte, Guadalajara se encuentra en el lugar 12 de la clasificación, con lo que calificaría en este momento al repechaje del Guard1anes 2021.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen