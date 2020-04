Champions League tendría lista su fecha de reanudación. La UEFA anunció hace poco más de un mes que suspendería todas sus competencias continentales debido a la pandemia de COVID-19. Tras semanas de incertidumbre y de planeación, parece que los directivos de esta confederación habrían encontrado la luz al final del túnel y estarían listos para anunciar la fecha de la reanudación la Champions League y la Europa League.

Qué emoción ❗ Ya hay fecha de regreso de la Champions League ⬇️ https://t.co/UQgbjXmXcx — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) April 20, 2020

De acuerdo a un reporte de Sky Sports, los últimos cuatro partidos de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones se disputarían los días 7 y 8 de agosto. Las llaves que quedaron inclusas por el parón del futbol europeo fueron: Barcelona vs Napoli, Manchester City vs Real Madrid, Juventus vs Lyon y Bayern Múnich vs Chelsea.

Champions League tendría fecha de reanudación https://t.co/79ZzRaVw5d pic.twitter.com/4JuyKlrhQY — El Urbano News (@elurbanonews) April 20, 2020

Los vencedores de esta fase se unirán a Atlético de Madrid, PSG, Atalanta y Red Bull Leipzig como los clubes que jugarán los cuartos de final de este torneo. Esta ronda, según las fechas reveladas por Sky Sports, se llevaría a cabo entre el 11-12 de agosto (ida) y el 14-15 (vuelta).

El plan de la UEFA es disputar cada tres días un encuentro de la Champions League, con la idea de finalizar el campeonato antes de septiembre. Las semifinales se realizarían el 18-19 de agosto (ida) y el 21-22 (vuelta) del este mismo mes. Por último, la final se celebraría en Estambul, en el estadio Ataturk, el próximo 29 de agosto.

El borrador con fecha de retorno de la #ChampionsLeague 🏆https://t.co/NA86ewMiAH — Diario Olé (@DiarioOle) April 19, 2020

Asimismo, la UEFA tendría detallada la reanudación de la Europa League, la cual volvería a sus actividades los días 2-3 de agosto. Al igual que la Champions League, esta competencia se disputaría cada tercer día hasta llegar a la final, que se jugará en la ciudad de Gdansk el 27 de agosto.

💥 Aleksander Ceferin, en 'Corriere della Sera': 🗣️ "Es mejor jugar con los estadios vacíos que no hacerlo" 🎙️ "No hay fecha límite para las finales de Champions League y Europa League" 🗣️ "Veo bastante difícil terminar la temporada entre septiembre y octubre" pic.twitter.com/DU9hb6POzZ — Post United (🏡) (@postutd) April 20, 2020

Según lo develado por Sky Sports, medio de comunicación italiano, las competiciones continentales de clubes se jugarán una vez que todos las ligas domésticas hayan finalizado, lo que se espera ocurra en el mes de julio.

