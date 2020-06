Champions League finalizará con nuevo formato en Lisboa. El próximo miércoles, la UEFA anunciará el formato con el que concluirá la temporada 2019-2020 de la Champions League, así como el anuncio de que la final de este certamen se celebrará en Lisboa, Portugal y no en Estambul, Turquía, como estaba programado originalmente.

💥 Informa @SkySport 🏆 Calendario de la @ChampionsLeague 🇵🇹 Las eliminatorias se disputarán en Lisboa a partido único 📆 Octavos de final que faltan: 7 y 8 de agosto 📍 Cuartos de final: 12, 13, 14 y 15 de agosto 📌 Semifinales: 18 y 19 de agosto 🆚 Final: 23 de agosto pic.twitter.com/Eb802LIQfX — El Partidazo de COPE (@partidazocope) June 15, 2020

De acuerdo al medio italiano ‘Sky Sports’, el título de la Liga de Campeones se disputará el 23 de agosto en el estadio de la Luz, casa de Benfica. El certamen se disputaría en un par de inmuebles de Lisboa, el otro sería el de Sporting.

Así se jugaría la Champions League: Partidos pendientes de 8avos de final se disputarían en sus sitios originales el 7-9 de agosto Mini torneo en Lisboa, Portugal 🇵🇹: – Cuartos de Final: 12-15 de agosto

– Semifinales: 18,19 de agosto

– Final: 23 de agosto pic.twitter.com/nirYOPvEZQ — Juan Carlos Díaz M. (@jcdiazmurrieta) June 15, 2020

La UEFA deberá determinar la sede de los partidos de vuelta restantes de los octavos de final, los cuales quedaron pendientes de jugar al momento del parón ocasionado por la pandemia de COVID-19. Según el reporte de ‘Sky Sports’, los cuartos de final se realizarán entre los días 12 y 15 de agosto, en noches corridas. Las semifinales se realizarían entre el 18 y 19 de ese mismo mes.

En este nuevo formato, los equipos se trasladarán hasta Lisboa y disputarían la fase final del certamen. A partir de los cuartos de final, las llaves se resolverían en un partido, al estilo de la Copa del Mundo, y no a ida y vuelta como fue hasta los octavos de final.

Según Sky Sports, esta semana habrá anuncio por la definición de la 🇪🇺Champions League 19/20: los ocho que estén en 4tos jugarán a partido único desde el 12 al 23 de agosto. Este Final 8 se disputará en Lisboa🇵🇹. Ya tienen su lugar Atlético🇪🇸, Atalanta🇮🇹, Leipzig🇩🇪 y PSG🇫🇷 pic.twitter.com/4u9Ec7U9Yl — VarskySports (@VarskySports) June 15, 2020

Previo a la suspensión del campeonato, RB Leipzig, PSG, Atlético de Madrid y Atalanta consiguieron su pase a los cuartos de final. Mientras que las llaves entre Real Madrid vs Manchester City, Chelsea vs Bayern Múnich, Napoli vs Barcelona y Lyon vs Juventus no pudieron celebrar sus encuentros de vuelta.

Champions League retorna el 7 de agosto…desde el 12 del mismo mes todo se concentra en Lisboa donde los 4tos y semis se jugarán a partido único hasta la final de agosto 23 pic.twitter.com/VuBkXwU41D — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) June 15, 2020

La final de la Champions League estaba programada a jugarse el 30 de mayo en el estadio Olímpico Ataturk, en Estambul, sin embargo, ante la imposibilidad de efectuar el partido con la presencia de aficionados, los organizadores habrían determinado no albergar este evento.

