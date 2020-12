Champions League define sus juegos de octavos de final. Tras una rápida fase de grupos, la Champions League se dirige a sus rondas finales y este lunes realizó el sorteo para definir los cruces en los octavos de final de la temporada 2020-2021. Destaca la serie entre PSG y Barcelona, que será una nueva edición del partido que se realizó en esa misma fase hace cuatro años y que vio avanzar a los Blaugranas de forma milagrosa.

🤩 ¡Listos los octavos de final en la #ChampionsLeague!



¿Cuál es el duelo más interesante de esta ronda? ✅ pic.twitter.com/Gzl5yZzGyu — SPORTBET (@SportbetEc) December 14, 2020

Hace cuatro campañas, los parisinos vencieron 4-0 a los Culés y parecía que avanzarían a los cuartos de final con autoridad, sin embargo, todo se derrumbó en la vuelta. Los catalanes marcaron tres goles en los últimos minutos del juegos y superaron 6-1 (6-5 global) a PSG para acceder a la siguiente ronda con una voltereta histórica.

GRANDES CRUCES EN OCTAVOS DE #ChampionsLeague 🏆



Veremos un Neymar vs Messi en Octavos, Atletico Madrid – Chelsea, Leipzig – Liverpool que será increíble, Real Madrid – Atalanta.



¿Quienes son los candidatos a pasar de ronda?#ChampionsLeague 🏆 pic.twitter.com/gihQUPph68 — Señor X Sports ⚽️ (@Seniorxsports) December 14, 2020

Los actuales campeones de la Ligue 1 tendrán otra oportunidad para borrar de la memoria aquella increíble eliminación. Asimismo, el sorteo dejó otra llave tan interesante como intensa con el duelo entre Chelsea y Atlético de Madrid. El trece veces campeón de Europa, Real Madrid, se medirá ante el sorpresivo Atalanta, en otra serie de los octavos de final.

El resto de los partidos son los siguientes: Manchester City vs Borussia Monchëngladbach, Juventus vs Porto, Liverpool vs Red Bull Leipzig; Bayern Múnich vs Lazio y Sevilla vs Borussia Dortmund.

¡Se definieron los choques para la siguiente ronda! 🔥 ¿Qué equipos pasarán a cuartos de final en la #ChampionsLeague? 🏆 pic.twitter.com/YiAjnYRJG7 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 14, 2020

Los encuentros tendrán fechas tentativas a lo largo de dos semanas, para prever una posible modificación ante la pandemia de COVID-19. Los juegos de ida están programados para celebrarse el 16, 17 o 23 y 24 de febrero. Mientras que la vuelta se disputará el 9, 10 o 16 y 17 de marzo de 2021.

