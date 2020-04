‘Chaco’ Giménez confiesa que ha tenido ofertas para dirigir. Si Robert Dante Siboldi no consigue darle la novena a Cruz Azul, la Máquina podría apostar por Christian Giménez. El ‘Chaco’ se declaró listo para tomar cualquier equipo. Incluso ya seleccionó al Cuerpo Técnico que le acompañará en la aventura.

Para esta aventura en los banquillos, el ‘Chaco’ explicó quiénes serán sus referentes al momento de la táctica.

“A Enrique Meza, le aprendí mucho pero también a Pako Ayestarán. Era ‘enojón’ pero a la vez te mostraba su cariño y también me identifico con Pedro Caixinha. No tuve la oportunidad de que me dirigiera pero me abrió las puertas (de sus entrenamientos) en algunas ocasiones“, agregó.