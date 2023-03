Chabelo fue un ferviente seguidor del América.

El comediante y actor perdió la vida a los 88 años de edad y siempre presumió su afición por las Águilas.

Xavier López, ícono de la televisión mexicana que siempre puso en alto la bandera del América, equipo de sus amores al que comenzó a seguir gracias a un trabajo que desempeñaba cuando tenía nueve años de edad.

“Yo venía de León, Guanajuato, y llegué a la Ciudad de México cuando tenía nueve años. Vendía cigarros en el Hipódromo de las Américas, una de tantas chambas, porque yo empecé a trabajar desde los seis años. Tenía amigos que hablaban mucho de futbol, era interesante oírlos”.

“Entonces mis amigos y mis compañeros me llevaron a ver un partido porque en León no se jugaba. El primer equipo que vi jugar fue a América contra un equipo español y desde ahí me hice americanista. Toda la vida he sido americanista”, comentó en una entrevista con CNN.

El actor, conductor, cantante y comediante mexicano falleció por problemas abdominales, de acuerdo con información publicada en su cuenta de Twitter.

“Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales.

“Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida, les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”, fue el mensaje divulgado.

