CF Bulldogs Trigal continúa preparando la temporada.

En apoyo a la economía familiar y sumándose a la iniciativa comercial del “Buen Fin”, la directiva del Club de Futbol Bulldogs Trigal anunció que estará realizando promociones de cara a la temporada 2020-2021.

El director administrativo de esta organización Luis Benítez informó que por lo pronto han decidido poner al 2 X 1 las inscripciones para lo que es su categoría Sub 15. Que es para jugadores nacidos en los años 2005 y 2006.

Indicó que esta promoción la mantendrán a lo largo del mes de noviembre. Por lo que esperan recibir a todos aquellos elementos que deseen sumarse a su proyecto deportivo.

Dijo que el equipo continúa preparando lo que será su participación en la temporada 2020-2021 en los distintos torneos avalados por la Asociación de Futbol Amateur del Estado de Veracruz.

Recordó que las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17 tomarán parte de la Liga Nacional Juvenil. Que es organizada por el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol.

Por su parte la Sub 19 estará compitiendo en la Liga de Desarrollo Roberto Oropeza González. Además de integrar también los torneos locales de esta misma liga y en todos los eventos estatales y nacionales convocados por la asociación.

Benítez detalló que siguen recibiendo futbolistas en sus cuatro categorías trabajando de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en los campos 5, 6 y 8 del complejo deportivo de La Primavera, en Playa de Vacas, municipio de Medellín de Bravo.

Los jóvenes de este club de fútbol trabajan con programas de entrenamiento perfilados al alto rendimiento con un staff de profesionales en la dirección técnica y preparación física encabezado por los profesores Rogelio Calderón, Daniel Román, Diego Rodríguez y su más reciente incorporación Adolfo Enrique Oros.

Para mayores informes el club pone a las órdenes de todos los interesados sus formas de contacto a través del teléfono 2291073093. O enviando un mensaje a la página oficial del club en Facebook donde los encuentra como Club de Fútbol Bulldogs Trigal.

