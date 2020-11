Cesc Fábregas revela por qué Carlos Vela no fue más exitoso. Carlos Vela ha deslumbrado con su talento desde su llegada a la Major League Soccer (MLS), sin embargo, un excompañero lo criticó por su falta de deseo para sobresalir. En entrevista con Marca Claro, Cesc Fábregas, aseguró que el delantero mexicano es uno de los jugadores con mejor definición que haya visto, pero señaló que Vela mismo se limitó su crecimiento en el futbol.

“Para mí Carlos (Vela) es de los jugadores con mejor definición con los que he jugado jamás, lo tengo clarísimo y lo vi en el Arsenal, lo vi en la Real, lo vi cuando se fue cedido al Celta, lo veo ahora en la MLS. No tengo ninguna duda de que Carlos ha sido un fenómeno y si no ha sido más ha sido porque él no ha querido y eso siempre se lo he dicho”, declaró el mediocampista español.

Compañero de Vela en Arsenal, Fábregas reveló las dificultades que viven los futbolistas que comienzan su carrera a temprana edad, como el delantero mexicano. Además, mencionó que es necesaria la madurez y la regularidad para establecerse en el balompié europeo.

“Si tienes una oportunidad de salir con 16 años, vas a pensar ‘a lo mejor la tomo porque tal vez no vuelve’, después sí que es cierto que necesitas un poquito de madurez, aclimatarte, jugar muchos minutos para crecer y luego dar el paso. Yo tuve mucha suerte porque con 17 años ya tenía 50 partidos con el Arsenal. Tenía la confianza de todos”, agregó.

Carlos Vela estuvo durante 12 años en el futbol europeo y defendió las playeras de Arsenal, Salamanca, Osasuna, West Bromwich y Real Sociedad. Desde 2018 juega en la MLS con Los Ángeles FC.

