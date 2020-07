César Villaluz desea regresar a Cruz Azul. César Villaluz fue una de las grandes promesas del futbol mexicano, pero tras salir lesionado en una final entre Cruz Azul y Toluca su carrera vino a menos al grado de no encontrar una nueva oportunidad en el balompié nacional. A 12 años de aquel suceso, el exjugador de la Máquina espera recibir una nueva oportunidad en el conjunto de la Noria.

“Me gustaría regresar, ser parte del equipo y que mejor que se diera un campeonato y borrar esa espinita que se me quedó clavada. Me encantaría retirarme en Cruz Azul y si no es así, más adelante buscar ser parte del club y ayudarlo en lo que se pueda”, expresó Villaluz en entrevista con el diario ‘ESTO’.

Hoy cumple 32 años César Villaluz y como se que me van a recordar a Cruzalta pues aqui les dejamos su foto también 😜 #DiablosTwitteros pic.twitter.com/OfQudJSyEc — Pase de Gooooool ⚽🥅 (@PaseDeGooooool) July 18, 2020

El campeón del mundo sub-17 con México aseguró que la lesión cerebral que sufrió en la final del Apertura 2008 ante Toluca no tuvo nada que ver con el derrumbe de su carrera y señaló a Enrique Meza, entonces entrenador de Cruz Azul, como responsable que no haya explotado su potencial en la cancha.

César Villaluz desea regresar a Cruz Azul y explica el derrumbe de su carrera

“Yo venía con un buen ritmo, siendo titular, pero en los últimos torneos tuve menos actividad. Eso fue por el sistema de juego del Profe (Enrique) Meza, el cual no me convenía por mis características, no encajaba en ese lugar”, agregó.

Jamás se olvida lo que @CruzAzulCD representó ♥️⚪️🔵🇲🇽 pic.twitter.com/JNd89liK0h — César Villaluz OFICIAL (@cesar_villaluz) July 16, 2020

Tras su paso por Cruz Azul, César Villaluz pasó por San Luis, Jaguares de Chiapas y Celaya. Posteriormente, emigró al futbol español con el Club Polideportivo Cacereño y desde 2018 milita en Deportivo San Pedro, escuadra de la Liga de Guatemala.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.