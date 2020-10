César Ramos trolea a Miguel Herrera tras el juego entre León y América. La noche del lunes César Arturo Ramos volvió a arbitrar un partido de América tras 10 meses y nuevamente vivió un momento polémico y picante con ese club. Al finalizar el encuentro entre Léon y Águilas, con el que cerró la jornada 14 del Guard1anes 2020, el nazareno y Miguel Herrera se hicieron de palabras y el silbante aprovechó para trolear al estratega.

El árbitro César Ramos Palazuelos se defendió y recordó la final perdida contra @Rayados "Yo me equivoco, como te equivocas en tus planteamientos. Yo no tiré los penales, yo no la puse en la fila 80".pic.twitter.com/FS5aGxONGB — PressPort (@PressPortmx) October 20, 2020

En un video que se volvió viral en redes sociales, se aprecia al árbitro y al Piojo en plena discusión. En un momento, Ramos recuerda que cometió una equivocación contra los Azulcremas en la final del Apertura 2019, pero le remembró a Herrera que él no pateó mal los penales ante Monterrey durante ese juego.

El piojo Herrera terminó molestísimo con César Ramos y el cuarto árbitro luego de la derrota ante León, incluso la discusión continuó en el acceso al vestidor de lo silbantes y las palabras subieron de tono entre ambas partes. pic.twitter.com/xbcCK73zmc — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) October 20, 2020

“Me equivoqué como con todos, tú te equivocaste en el planteamiento y es lo mismo. Yo no, yo no tiré penales y la puse en la fila 80, perdóname”, mencionó Ramos Palazuelos mientras dejaba la cancha en compañía del entrenador de América. El nazareno hizo referencia a un penalti que no marcó en favor de las Águilas en el juego de vuelta de la final del Apertura 2019.

Pero también recordó que el campeonato se definió en tanda de penaltis y que América erró un par de cobros, los cuales finalmente fueron aprovechados por los Rayados para coronarse de nueva cuenta en la Liga Mx.

César Ramos se burla de Miguel Herrera por la final perdida contra Monterrey https://t.co/cO5ZVHsL7U vía @El_Universal_Mx — Gerardo Velázquez de León (@gvlo2008) October 20, 2020

“Eso fue lo que estábamos platicando hasta el vestidor de ellos, porque el chico tenía las pelotas en la mano y se quedaba con las dos en las manos, eso se lo dije al árbitro, César Ramos inventó un reclamo, por eso le dije que inventó una amonestación porque no reclamé nada”, expresó el Piojo sobre sus comentarios al árbitro, al tiempo en que descartó un pleito con el nazareno.

León vino de atrás y venció 3-2 a América para afianzar su liderato del Guard1anes 2020, mientras que los Azulcremas cayeron al quinto puesto de la clasificación y en este momento calificarían al repechaje.

