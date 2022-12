César Montes se va con “sentimientos encontrados”.

El defensa externó su sentir antes de viajar a España para cerrar su fichaje con el Espanyol de LaLiga.

El defensa de 25 años, César Montes reconoció que se va de Rayados con “sentimientos encontrados” por todo lo que vivió en el club antes de partir de Monterrey para cerrar su fichaje con el Espanyol de LaLiga.

Habló con los medios de comunicación en el aeropuerto de Monterrey antes de viajar a la Ciudad de México donde hará escala para después trasladarse a Barcelona, presentar los exámenes médicos con el equipo español y estampar la firma de su contrato.

“Mi esposa me preguntaba ‘¿estás triste?’ y no triste sino con sentimientos encontrados de estar en la ciudad 8 años y medio, lograr grandes cosas, conocer grandes personas que me ayudaron a salir adelante y poder lograr mi objetivo. Es un sentimiento de nostalgia de tantos años y aquí también formé mi familia, un legado”.

César Montes destacó que se lleva de Rayados los cinco títulos que ganó: una Liga MX, dos Copa MX y dos Liga de Campeones de la Concacaf. Además del gol de cabeza que marcó en la inauguración del Gigante de Acero ante el Benfica en agosto del 2015.

El Cachorro agregó que “los cinco campeonatos que tengo para mí es lo mejor de este recuerdo y marcar el primer gol (Estadio BBVA) fue inolvidable, quedará para siempre en la historia de la institución. Espero algún día volvernos encontrar y estoy agradecido con el club y la afición”.

Montes habló de su llegada al Espanyol: “La idea es sumar minutos, competir al máximo nivel, con los mejores jugadores, y buscar lograr grandes cosas con la institución que ahora me brindó confianza y me toca responder en el campo”.

Finalmente, de acuerdo con Diego Medina, reportero de TUDN, la operación de César Montes al Espanyol se cerró en 8 millones de dólares que se pagarán en tres partes en un plazo máximo de un año. Mientras que el defensa firmará un contrato por cinco temporadas y media, hasta el 2028.

