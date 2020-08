César Montes se ilusiona con su traspaso a Wolverhampton. Desde su debut en el máximo circuito, César Montes se ha consolidado como un gran defensor central a tal grado de portar el gafete de capitán y asistir a convocatorias de la Selección Mexicana. Su gran nivel lo ha catapultado a la órbita del Wolverhampton, equipo que estaría sondeando los servicios del ‘Cachorro’.

Acerca de la posible negociación con los ‘Wolves’, equipo donde juega el también mexicano Raúl Jiménez, César Montes se mostró ilusionado por su posible salto al ‘Viejo Continente’.

“La verdad que es un gran club, está haciendo las cosas muy bien, que tiene un grandísimo entrenador, subió al equipo (a Primera), los ha hecho pelear en Europa. Raúl (Jiménez) ha crecido bastante bajo las órdenes de Nuno (Espírito Santo) y ahora es un jugador importante para la Premier League y para la selección”, detalló el ‘Cachorro’ en charla con TUDN.

El zaguero de 23 años de edad señaló que los factores para emigrar ‘no dependen de él’.

“Es una Liga top, compite con los mejores, la ilusión no la escondo, no depende de mí, depende de otros factores. Lo que depende de mí es entregarme en la cancha, dar todo por Rayados y si algún equipo apuesta por mí, que tenga esa tranquilidad que daré el máximo como defiendo esta camiseta”, expresó el central mexicano.

Por otro lado, el zaguero de Rayados descartó que vaya a sufrir en caso de que no dé su salida al futbol europeo, ya que está muy feliz en Monterrey.

“Si se llega a dar me iré tranquilo que siempre he dado lo mejor para esta camiseta ‘Una vez Rayados, siempre Rayado’. Cómo voy a tener una desilusión si no me llego a ir, al contrario, estoy en un club fenomenal, extraordinario, que me lo ha dado todo; es el vigente campeón, Monterrey representa mi casa”, dijo.

