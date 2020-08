Cerveceros vencen en extra innings a los Cachorros. Milwaukee superó en entradas extras a los Cachorros de Chicago por marcador de 6-5 y derrotó por segunda día consecutivo a su rival de división. En la parte alta del décimo capítulo, Avisail García (4-2) conectó un doblete remolcador y rompió el empate a cuatro carreras. Posteriormente, el mexicano Luis Urías (4-3) trajo la sexta anotación para los visitantes.

Los Cerveceros tuvieron que remar contracorriente desde el inicio del compromiso. Anthony Rizzo (5) conectó un home run solitario y adelantó a Chicago en la pizarra. Tras dos bases por bolas consecutivas de Adrian Houser, Ian Happ trajo la segunda rayita de la entrada con un doblete. Los Cachorros anotaron nuevamente en la segunda entrada con un doblete de Rizzo que trajo al pentágono a Jason Kipnis.

