Cepillín explota contra la cancelación del Clausura 2020. Luego dar a conocer la cancelación del Clausura 2020, una ola de reclamos inundó las redes sociales. Miles de aficionados esperaban que el certamen se reanudara con estrictas normas de seguridad similar a la Bundesliga o LaLiga; sin embargo, los positivos de Santos Laguna orillaron a las autoridades a dar por concluido el torneo.

Uno de los reclamos por la cancelación del Clausura 2020 vino del famoso payaso ‘Cepillín’. Este personaje, enfundado en su playera del Cruz Azul, criticó la decisión de la Liga MX por no ‘salvar’ al torneo.

“No sé por qué la Federación Mexicana de Futbol de repente dice: queda anulada la temporada. ¡Ah, qué fácil! Y sí dice que el León y el Cruz Azul irán al torneo de la Concacaf, si está anulada, no pueden ser representantes de México”, comentó en un video a través de sus redes sociales.

Además, ‘Cepillín’, cuestionó las decisiones de Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

Previo a la cancelación de manera oficial del Clausura 2020, mucho se especuló sobre darle el título a Cruz Azul. Tras 10 jornadas del torneo, la Máquina marchaba como líder con 22 unidades y se rumoraba que por fin pondrían fin a su sequía de títulos ligueros. Sin embargo, las autoridades correspondientes decidieron declarar desierto el trono.

Dicha decisión de no declarar ganador alguno es bien vista por el personal cementero. En entrevista con ESPN Radio Fórmula, Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina, aseguró que en caso de haber recibido la corona, no la hubiera aceptado.

“No queríamos ser campeón sin ganar el título en forma, no nos hubiera parecido, no lo hubiéramos aceptado, no nos hubiéramos reconocido y faltaba mucho para terminar el torneo regular y la fase final, quizá si al final de la fase regular así sí nos hubiera gustado, porque se hubiera armado una situación la que todos estuviéramos en la misma condición”, explicó Ordiales Domínguez.