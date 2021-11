Cemex investigará amenazas de muerte contra Chaka Rodríguez. Tras padecer dificultades a lo largo del partido ante Estados Unidos, Luis Rodríguez, mejor conocido como el “Chaka”, recibió amenazas de muerte que se extendieron a su familia. Después de conocerse esto, Cemex, empresa que administra a los Tigres, se prepara para investigar estas amenazas, en coordinación con la policía, dirigidas a su jugador.

“Aquí hay amenazas de muerte, de violación, de crueldad que no se pueden permitir y en conjunto con las autoridades se va a hacer una investigación profunda y ver si se puede dar con la persona que efectuó estas amenazas”, dijo una persona con conocimiento de la investigación en entrevista con el portal Mediotiempo.

Las amenazas llegaron a través de una historia que publicó el Chaka Rodríguez en su cuenta de Instagram. Un usuario, que fue identificado con el nombre de Miguel, dijo al defensor de los Tigres que “violaría y mataría” a la esposa del seleccionado nacional. Ante esto, Chaka respondió con calma y pidió al cibernauta detener sus insultos.

Cemex investigará amenazas de muerte contra Chaka Rodríguez y su familia

“Miguel, soy el esposo de la mujer a la que le escribiste. Entiendo que mi trabajo en selección pueda causar todo eso en ti. No lo justifico, pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Violar y matar son palabras muy crueles Miguel. No nos merecemos esto y mucho menos incluir a la familia. Espero de verdad que esto quede aquí. Dios te bendiga”, respondió el Chaka.

Según la fuente consultada por Mediotiempo, Cemex realizará la investigación pertinente a través de su departamento de Seguridad Cibernética y cualquier hallazgo lo compartirá con las autoridades para hacer una denuncia.

Luis Rodríguez, junto con el resto de la Selección Mexicana, tuvo una noche complicada el pasado viernes durante la derrota de 2-0 ante Estados Unidos. De acuerdo a reportes, el lateral derecho de Tigres sería suplente para el duele de este martes contra Canadá.

