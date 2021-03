Celta confirma que Araujo será baja tres semanas.

El defensa fue sometido a nuevas pruebas tras lesión sufrida en la Fecha FIFA.

Néstor Araujo, defensa del Celta de Vigo, será baja entre dos y tres semanas según confirmó el conjunto gallego por medio de un comunicado oficial.

El Celta dio a conocer que el zaguero mexicano sufre una rotura fibrilar en el aductor medio de su pierna izquierda y estimó ese periodo en la ‘congeladora’.

Araujo se lesionó durante un entrenamiento con la Selección Mexicana en la última Fecha FIFA y la escuadra de LaLiga en España culpó al conjunto de Gerardo Martino por ello.

Ante esto, el ‘Tata’ respondió sobre el deslinde de responsabilidades.

“La realidad es que Néstor se lesionó en el primer entrenamiento, yo no veo el futbol ni esta situación como de echar culpas, solamente hay que revisar cómo fueron las últimas semanas en el Celta, después hacer un análisis, no me parece necesario responsabilizar a otros, a veces trae encubierto eso quitarse una responsabilidad de encima”.

Después de 28 partidos en LaLiga, el Celta de Vigo marcha en la posición 11 con 34 unidades. Araujo se perdería de entrada los duelos ante el Alavés y Sevilla.

Por otra parte, Gerard Piqué reaparece en los entrenamientos del Barcelona tras la recaída que sufrió en la rodilla derecha a principios de marzo y apunta a estar listo para el Clásico ante Real Madrid en 10 días.

El defensor español se lesionó en el Wanda ante Sevilla en duelo de Copa del Rey. Tras padecer un esguince en el ligamento lateral con afectación parcial en el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

