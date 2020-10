CEFOR Palmitas se integra a la Liga de Desarrollo Oropeza.

A partir de esta semana CEFOR Palmitas adquirió los derechos para tomar parte de la Liga de Desarrollo Oropeza, proyecto futbolístico que se pondrá en marcha en a mediados del mes de noviembre con el Torneo de Copa en las categorías Sub 19 y Sub 23, informó Aurelio Guerra Grajales.

El presidente de la Liga de Desarrollo Oropeza le da bienvenida a esta joven organización que quiere ser protagonista en esta plataforma futbolística de carácter regional, con el objetivo de promover el talento que trae entre sus filas.

CEFOR Palmitas da a conocer parte del organigrama con el que habrán de trabajar de inicio en este proyecto, mismo que encabeza Karen Berenice Hermida Martínez como presidenta e Irving Emmanuel Morales Rodríguez en su calidad de director técnico.

De acuerdo al cuaderno de cargos que solicita la liga, CEFOR Palmitas informó que jugará sus partidos como local en el campo Unidad Deportiva Alfredo Ortiz Uscanga, justo en la cabecera de Medellín de Bravo.

Los entrenamientos de la organización son los días lunes en la Laguna El Encanto del Coyol a las 16 horas, martes, jueves y viernes en el campo la primavera campo 10 a las 16 horas y los miércoles en playa Martí a las 16.30 horas.

LLAMADO

Asimismo, como la familia CEFOR Palmitas ha crecido de manera exponencial. Su comité directivo lanza un llamado a jugadores nacidos en 2008-2007-2006-2005. Para que se integren a esta experiencia deportiva.

Mientras que destacar que al momento las organizaciones que han confirmado su participación en esta competición son Deportivo Peñalba Rivera (Sub 19).

Además Academia de Futbol Profesional (Sub 23), SIME F.C. (Sub 19), Atlético Jamapa (Sub 23), Gallos Pro Cardel (Sub 19 y Sub 23). Y ahora CEFOR Palmitas en la categoría Sub 19. Finalmente así como en la Sub 23 de la que solo falta conocer su estatus en cuanto a su organigrama.