CEFOR Palmitas se consolida y tiene nueva sede.

Campos de La Fortaleza su lugar. Organización con más títulos en los últimos dos años.

Irving Morales Rodríguez es el técnico más ganador de estatales de la Liga Oropeza.

A casi dos años de su fundación, la Organización CEFOR Palmitas ha acumulado al menos nueve títulos, carta de presentación para ocupar un privilegiado sitio en el futbol de la región.

El proyecto de CEFOR Palmitas, que arrancó en los campos de La Primavera un 18 de agosto del 2020, tiene nueva sede de entrenamiento ubicada en los campos de La Fortaleza, en Playa de Vacas.

Invirg Morales Rodríguez, el técnico más ganador en selecciones estatales de la Liga Oropeza y quien funge como director deportivo de la organización, vio la necesidad de expandirse y con este cambio el panorama deportivo amplió sus fronteras deportivas.

Morales Rodríguez informó que los entrenamientos son lunes, miércoles y viernes en las categorías infantil “A” y Juveniles, de 17 a 19 horas.

Asimismo, los martes y jueves en las categorías Biberón, Infantil “BB” e infantil “B”, de 17 a 19 horas.

CEFOR Palmitas acepta niños desde los 3 años de edad.

FILIAL

También CEFOR Palmitas tiene sede en la zona norte en la unidad deportiva La Pinera, martes y jueves a partir de las 17 horas, cuyo entrenador es Max Granado.

Los contactos son los siguientes: 229 477 5719 y 229 1619296.

LOS TÍTULOS

Destacar que la organización CEFOR Palmitas ha crecido a pasos agigantados, ya que cuando ni siquiera ha cumplido dos años, los logros obtenidos han superado las expectativas.

Entre los títulos hay 2 campeonatos de Copa con la categoría 2002 y 2003, además de un campeonísimo. También hay que agregar un subcampeón con la Biberón y campeón de Copa de Verano en la Liga Oropeza, sin pasar por alto los 5 títulos en diferentes torneos cortos externos en la categoría Sub 5.

EQUIPO DE TRABAJO

Mako Yañez es el presidente de la organización, Irving Morales Rodríguez es el director deportivo, entrenador de la Sub 7 y de la Sub 20, Karen Hermida funge como administradora, Oscar Giovanni es el entrenador de la Sub 5, mientras que Ángel Tome es el entrenador de porteros.

