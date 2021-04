CEFOR Palmitas gana partido clave a CEFAR Delfines.

Mientras Bulldogs Trigal incrementó su ventaja en la clasificación general de la Liga de Desarrollo Oropeza, CEFOR Palmitas recupera terreno para mantener la disputa en la categoría Sub 19 en espera de un cierre de una primera vuelta ciclónico.

En el saldo de la jornada 5, Bulldog Trigal llegó a 15 puntos al ganar por 4-0 a Gallos Pro Veracruz, en donde Arturo Sosa marcó doblete, agregaron un tanto cada uno Axel Villanueva y Javier Nieto para darle forma al marcador del duelo disputado el pasado jueves.

CEFOR Palmitas, por su parte, se impuso 3-1 a CEFAR Delfines en lo que resultó un buen partido de futbol. Anotaron en este compromiso Baruch Bravo, Brandon Rodríguez y Edward Cortés, por la visita lo hizo Uriel Aguilar.

En otro duelo de la categoría Sub 19, Deportivo Peñalba le gana 4-1 FC Gallos Pro, con doblete de Johan Sánchez, mientras que con uno cada uno se retrataron Guillermo Ramos y Maynor Montes. Floriberto Villalvazo hizo el de la honrilla.

Mientras que Atlético Jamapa se impuso por 3-1 a SIME FC con goles de José Barrera, Rodrigo Sánchez y autogol de Marco Pérez, mientras que por la visita anotó Said Cabrera.

En la Sub 23, Atlas Motos y Refacciones Enrique llenó de cuero a Academia de Futbol Profesional al ganar por 5-1, en donde Michell Vidaña marcó triplete, mientras que José Fernández y José Rusell hicieron uno cada uno, en tanto que el del honor lo anotó Rogelio Ramírez.

Próximos partidos. La jornada 6 presenta los siguientes partidos.

Sábado CF Gallos Pro vs CEFOR Palmitas, sub 19, a las 10 horas en La Gloria de Úrsulo Galván; CEFAR Delfines vs Deportivo Peñalba Rivera, sub 19 a las 12 horas en La Planiza; Gallos Pro Veracruz vs Atlético Jamapa, sub 19 a las 14 horas en el Cándido Duarte del Tejar.

Domingo Sime FC vs Bulldogs Trigal, Sub 19 a las 12 horas en La Planiza de Medellín de Bravo.

Posiciones

Bulldogs va a la cabeza con 15 puntos; segundo, Palmitas con 10; CEFAR Delfines, tercero con 9 unidades; cuarto, Deportivo Peñalba con 7; quinto, Atlético Jamapa con 7; sexto, CF Gallos Pro con 6 dígitos; séptimo, Sime FC con 1; octavo, Gallos Pro Veracruz sin sumar aún.

Finalmente los goleadores: Arturo Sosa, de Bulldogs Trigal, 5 goles; Javier Nieto, de Bulldogs Trigal, 4 goles; Baruch Bravo, de CEFOR Palmitas, con 4 anotaciones; y Uriel Aguilar, de CEFAR Delfines, con 4.

