CEFOR Pachuca Veracruz en Capacitación para el Retorno a la Actividad Física, el Ejercicio y el Deporte.

Evento convocado por la Asociación de Fútbol Amateur del Estado. Entrenadores de todos los equipos de la filial de los Tuzos realizan el curso.

La Dirección General del Centro de Formación Pachuca Veracruz confirmó la participación de su personal técnico. Y operativo en la “Capacitación para el Retorno a la Actividad Física, el Ejercicio y el Deporte”. Que ha sido convocada por la Asociación de Futbol Amateur del Estado de Veracruz.

La filial en Veracruz del Club Pachuca de la Liga MX dio a conocer que todos sus entrenadores tienen presencia en este ciclo de conferencias programadas durante esta semana a través de plataformas virtuales y que se atienden en forma simultánea en toda la entidad.

Recordar que se trata de un evento que tiene como finalidad establecer reglas y coordinar un regreso a la actividad en forma segura y regulada por las autoridades sanitarias.

Es por ello que Pachuca Veracruz como ente responsable y anteponiendo la salud y seguridad de sus alumnos decidió tomar esta capacitación y todos sus maestros están participando en estas pláticas.

De esta manera Daniel Tomé Corredor, entrenador de la categoría Sub 15, Christian Barrera Paz de la Sub 11. José Alberto Cabeza de Baca Aguilar de la Sub 13, Rafael Alejandro Aguilar Sánchez, de la Sub 17 y Rafael Rodríguez Montalvo, que es el nuevo coordinador administrativo del CEFOR, están presentes en el evento.

Este ejercicio contemplado dentro de la nueva normalidad de nuestro fútbol es considerado como una herramienta importante. Por lo que su acceso fue limitado únicamente a 90 personas.

