Ceferin: No podemos fingir que no pasó nada.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo que los 12 equipos fundadores de la Superliga enfrentarán consecuencias, pero para algunos de ellos serán menores debido a que reconsideraron y se retiraron del proyecto.

Los 12 equipos, seis de Inglaterra, tres de España y tres de Italia, anunciaron el 18 de abril que se separarían para formar su propia Superliga, en un movimiento que inmediatamente atrajo la ira de los fanáticos.

Tras las protestas de los aficionados, los seis equipos ingleses anunciaron en 24 horas que habían revocado su decisión de unirse a la liga y fueron seguidos por el Atlético de Madrid y el Inter de Milán el 20 de abril.

Tal como están las cosas, Real Madrid, Barcelona, ??Juventus y AC Milan no se han retirado formalmente de la competición.

“Todo el mundo tiene que asumir consecuencias por lo que hizo y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y decir simplemente”.

“‘Me han castigado porque todo el mundo me odia’. No tienen problemas por nadie más que por ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer”. Dijo Ceferin al Daily Mail.

“Pero para mí es una clara diferencia entre los clubes ingleses y los otros seis. Se retiraron primero, admitieron que cometieron un error. Hay que tener algo de grandeza para decir: ‘Me equivoqué’. Para mí hay tres grupos de estos 12, los ingleses, que salieron primero, luego los otros tres (Atlético de Madrid, AC Milan, Inter) después de ellos y luego los que sienten que la tierra es plana y piensan que el Super La Liga sigue existiendo (Barcelona, ??Real Madrid y Juventus). Y hay una gran diferencia entre ellos. Pero todos serán responsables. De qué manera, veremos.

“No quiero decir proceso disciplinario, pero tiene que quedar claro que todo el mundo tiene que ser responsabilizado de forma diferente. ¿Es disciplinario? ¿Es decisión del comité ejecutivo? Ya veremos. Es demasiado pronto para decir”.

Ceferin elogió a los fanáticos que fueron fundamentales para lograr que sus clubes se retiraran de la liga. Cientos de aficionados del Chelsea se reunieron a las afueras de Stamford Bridge antes de su partido contra Brighton el lunes, mientras que esta semana se han visto protestas similares contra los propietarios de clubes en Anfield, Old Trafford y los Emirates.

“Mire, honestamente hablando, quedé completamente impresionado por la reacción de los fanáticos, de toda la comunidad del futbol y no solo de la comunidad del futbol, ??sino de la sociedad. Yo nunca vi esto”, agregó.

Ceferin: No podemos fingir que no pasó nada.

“La UEFA hizo su parte, los clubes que nos apoyaron hicieron la suya. Y, por supuesto, el gobierno del Reino Unido hizo la mayor parte. Pero, con mucho, la mayor parte la hicieron los aficionados”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen