CEFAR Delfines y Bulldogs sin aflojar en Liga de Desarrollo.

CEFAR Delfines sube como la espuma al ganar 3-1 a Gallos Pro Veracruz, en el marco de la jornada 4 de la Liga de Desarrollo Oropeza de la categoría Sub 19, mientras que Bulldogs Trigal, que se impuso de visita 2-0 a CF Gallos Pro, se mantiene imbatible en la campaña.

Este fin de semana la Liga de Desarrollo Oropeza tuvo actividad a pesar de que algunas otras ligas tuvieron descanso.

Así, destacar el triunfo de CEFAR Delfines que se impuso por marcador de 3-1 a Gallos Pro Veracruz, en duelo en donde Nelson Ascanio marcó en un par de ocasiones, mientras que Uriel Aguilar completó la cuenta, por los derrotados José Hernández hizo el del honor.

El equipo dirigido por Alexis Rodríguez, sumó 9 puntos, mientras que Gallos Pro Veracruz se quedó sin sumar en cuatro fechas.

Bulldogs Trigal sigue en plan grande al ganar a domicilio a CF Gallos Pro por marcador de 2-0, en donde Arturo Sosa anotó doblete. Los caninos llegaron a 12 puntos y se mantienen invictos, en tanto que los emplumados se quedaron con 6 unidades.

Dos empates sin goles se gestaron en esta jornada 4 dentro de la categoría Sub 19. Deportivo Peñalba y SIME FC, el primero llegó a 4 puntos y los segundos sumaron su primera unidad; así CEFOR Palmitas y Atlético Jamapa, donde los porteños llegaron a 7 unidades y los jamapeños a 4.

La jornada cinco, a reserva de confirmar el calendario con sedes y horarios, es el siguiente: Bulldogs Trigal vs Gallos Pro Veracruz; Atlético Jamapa vs SIME FC; CEFOR Palmitas vs CEFAR Delfines; Deportivo Peñalba vs CF Gallos Pro.

