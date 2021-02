Cédula arbitral no revela insulto racista a Félix Torres. La jornada 7 de la Liga Mx arrancó con el triunfo de San Luis sobre Santos, pero la victoria potosina se vio opacada por un supuesto episodio de racismo. Ante las acusaciones que realizó Félix Torres, jugador de los Guerreros, de un presunto insulto racial por parte de un joven balonero de los Rojiblancos, la cuadrilla arbitral del partido no detalló este evento en su cédula.

🚨 Atención al informe arbitral: NO viene señalado ningún acto de racismo, respecto a Félix Torres: “POR ABANDONAR EL TERRENO DE JUEGO PARA EMPUJAR CON FUERZA EXCESIVA A UN RECOGEBALONES HACIÉNDOLO CAER”. Vaya lío el que se viene, el balonero tiene 17 años. pic.twitter.com/FDcLOueaXO — María Luisa Chagoya (@mariaLch16) February 19, 2021

ESPN filtró en su portal el acta llenada por el silbante del cotejo, Adonai Escobedo, sobre los eventos acontecidos en el duelo. En ninguna parte de su informe se puede apreciar una denuncia sobre el supuesto acto racista del que fue víctima Torres, quien vio la tarjeta roja al agredir a un balonero y tirar un manotazo en la cara a Germán Berterame.

CORRECCIÓN ESTE ES EL VIDEO😅



Así se vivió la bronca que derivó en la expulsión de Felix Torres y dónde el jugador se quejó al final de que un jugador extranjero del rival le dijo “Negro Feo”



El @ClubSantos subirá a redes sociales una foto en el vestidor en apoyo a su jugador pic.twitter.com/FHoU48Envr — Juan Carlos Zamora (@JCZamora07) February 19, 2021

“Min: 94, Causal 5: Conducta violenta (por abandonar el terreno de juego para empujar con fuerza excesiva a un recogebalones haciéndolo caer)”, detalló Escobedo en su informe.

Mensaje de Félix Torres tras el partido en San Luis Potosí. #ModoGuerrero 🇳🇬⚔️ pic.twitter.com/dU6MS1Jtzy — Club Santos (@ClubSantos) February 19, 2021

Sobre el final del partido, se suscitó una bronca entre elementos de San Luis y Santos, una vez que Torres agrediera a un joven que laboraba en el juego como recogebalones. Al ser increpado por elementos del equipo local, el ecuatoriano soltó un manotazo al rostro de Bertarme. Tras algunos minutos de empujones, Adonai Escobedo mostró la tarjeta roja a Félix y a Diego Pineda.

Al término del juego, Félix Torres denunció que había sido víctima de insultos racistas por parte del joven balonero, acusación que respaldó su compañero Matheus Doria.

Matheus Dória denunció que su compañero Félix Torres fue víctima de insultos racistas en la cancha del Atlético San Luis. "Mi compañero de defensa, Félix Torres, está llorando en el vestidor. Racismo no se puede. Tienen que revisar las cámaras". NO AL RACISMO.



📷 @ClubSantos pic.twitter.com/egYWxjHzA9 — Invictos (@InvictosSomos) February 19, 2021

“Lo que pasó el día de hoy no puede seguir pasando, me siento afectado y muy triste. Mis compañeros, no importa el color que yo tenga, me quieren así; ellos saben la persona que soy y el dolor que estoy sintiendo ahora mismo. Amo mi color, quiero mucho a mis compañeros, porque ellos me decían que todo lo que hago siempre están respaldando”, expresó Torres al término del juego.

Félix Torres el que se dice "afectado por racismo", lanzó antes un puñetazo a Berterame.



Digo, si se va a pretender juzgar de este lado, que también se juzgue de aquél lado. pic.twitter.com/XiM5mGdLix — Luisito (@Luissrreee) February 19, 2021

La Liga Mx anunció que investigará las acusaciones y su presidente, Mikel Arriola condenó estos actos desde la noche del jueves.

