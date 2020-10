Cavani no debutará aún con Manchester United ante PSG.

El debut de Edinson Cavani con Manchester United que todo seguidor quería no se dará ante PSG.

El delantero uruguayo no formó parte de la expedición de los ‘Red Devils’ a Francia para la presentación de la Temporada 2020-2021 de la UEFA Champions League.

Después de 7 temporadas con el Paris Saint Germain, el atacante de 33 años abandonó la entidad como el máximo goleador en su historia, por lo que las miradas estaban puestas en él para ver si saltaría por primera vez con Manchester United en el Parque de los Príncipes.

Tras cumplir con la cuarentena requerida por el gobierno británico, el uruguayo apenas pudo unirse a los entrenamientos en Carrington, quien realizó su segundo entrenamiento.

Ahora, el debut de Edinson Cavani con los ‘Red Devils’ se podría dar el fin de semana en la Premier League, cuando los dirigidos por Ole Gunnar Solskjaer enfrenten al Chelsea.

Por otra parte, en una entrevista a Goal, esta vez ha sido Louis Saha, exdelantero centro de los ‘Diablos Rojos’, quien ha salido a opinar sobre la llegada del atacante uruguayo al club inglés. “Es una inversión inteligente, considerando las cualidades indiscutibles de ‘El Matador”, asegura el exfutbolista francés.

“Deseaba que se produjera este fichaje. Me hubiera gustado que llegara al United el año pasado. Lo he seguido desde que jugó en Nápoles y yo soy parisino y del PSG, así que he visto la mayoría de sus 200 goles”.

“Allí ya es una leyenda, es una apuesta segura”, asegura Saha. El jugador de origen guadalupeño cree que el charrúa puede ser un estímulo para los suyos”.

“Cavani eleva el nivel colectivo con sus carreras, su capacidad para presionar a los defensas, para anticiparse y marcar goles. Esto solo puede ser beneficioso para el equipo”, afirma.

