Cavani es pretendido en Portugal por el Benfica.

Edinson Cavani está libre tras finalizar contrato con el PSG y el Benfica quiere hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada, ya hay pláticas para ficharlo. El entrenador del club, Jorge Jesús lo reconoció en una charla a través de los canales oficiales del equipo.

Las “novias” no le han faltado, Atlético de Madrid, Boca Juniors o Leeds United, por mencionar algunos de los clubes que se han interesado en el charrúa.

El único impedimento es el sueldo del atacante uruguayo, el cual no es del todo accesible, pero el presidente del equipo, Luís Filipe Vieira, ya trabaja con la gente del charrúa para llegar a un arreglo.

“No es fácil, el presidente está haciendo todo. Tiene que haber una ingeniería financiera muy fuerte. Ya se estaba hablando antes de que yo llegase al Benfica. El presidente está haciendo todo para que eso ocurra.

Si me preguntasen si quiero, ¿quién no lo querría? No sólo para el Benfica sino para el futbol portugués. En Portugal tenemos dificultad en competir con equipos de otros países.

Si pudiésemos competir, ya habríamos ganado una Champions en los años recientes”, comentó Jorge Jesús.

El presidente está haciendo todo para que eso ocurra”, señaló en una entrevista con el canal oficial de las “águilas”.

