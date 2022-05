CASUALIDAES EN LA RECALIFICACIÓN.

Desde el Graderío

Por Diego HERNÁNDEZ TEJEDA

En la reclasificación de la Liga Mx se dieron una y mil coincidencias.

Tres de los cuatro partidos terminaron empatados. En los tres la igualada llegó en los minutos finales. También en esta misma tercia de duelos, los porteros de los equipos ganadores detuvieron un par de penales: el veracruzano Sebastián Jurado del Cruz Azul, Antony Silva del Puebla y Marcelo Barovero del Atlético de San Luis, y los tres equipos que consiguieron la igualada, quedaron eliminados de la liguilla final.

En otras curiosidades de la reclasificación, destacar que Monterrey, séptimo lugar de la clasificación general en el torneo regular, fue el único de los primeros ocho que se quedó fuera de los cuartos de final y, por ende, Atlético de San Luis, décimo sitio después de 17 jornadas, fue el único que se “coló” a la fiesta final, gracias al sistema de competencia instaurado por los “manda más” del futbol profesional mexicano.

Y aunque no es de merecimientos, Rayados hubiera aportado más.

Desde luego tenemos que resaltar el gran trabajo de Ricardo Cadena en Chivas, que tuvo un cierre extraordinario y fue el único equipo que ganó en la recalificación, y con un contundente 4-1 sobre Pumas, justo el día del 116 Aniversario de su fundación.

CLÁSICO TAPATÍO

Ya con las llaves de cuartos de final definidas, indudablemente la que llama la atención es el Clásico Tapatío: Chivas del Guadalajara contra Rojinegros del Atlas.

Como viene el Rebaño es ligero favorito sobre el tercer lugar general.

Otro que seguramente será un buen agarrón es el de Tigres de la UANL ante Cruz Azul, donde parece que los pupilos del “Piojo” Herrera pueden quedarse con el pase.

En otro frente, el líder del certamen Pachuca no debe tener problema ante el Atlético de San Luis; mientras que América es ligero favorito sobre el Puebla.

Habrá que esperar, pues en el futbol cualquier cosa puede pasar.

EXAMERICANISTA GOLEADOR EN CANADÁ

Poco se habla en México de la Canadian Premier League (CPL).

Y menos de los futbolistas mexicanos que militan en este frío futbol.

Pero hay que destacar que el examericanista y exnecaxista Alejandro Díaz Liceaga, después de cinco jornadas marcha como líder de goleo individual con cuatro dianas y su equipo Pacific FC marcha en la cima de la clasificación con 13 puntos.

El “Güero” Díaz ha defendido las selecciones nacionales Sub 17 y Sub 20, y no estaría descabellado que recibiera una oportunidad en el selectivo Mayor.

La verdad que el “Tata” Martino ha probado uno y mil jugadores durante todo el proceso y el colmo fue el último ensayo en que empataron sin goles ante Guatemala.

Es cierto, no es el mismo nivel, pero “Chicharito” solo tiene un gol más que el delantero del Pacific FC, pero eso sí, con el oble de partidos jugados.

Sígueme en Twitter: @oncetitular, @DiegoHdezTejeda.

CASUALIDAES EN LA RECALIFICACIÓN.

Paola Espinosa anuncia su retiro de los clavados

Ricky Álvarez llega a El Águila de Veracruz

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen