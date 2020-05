“Todas querían con Beckham, pero terminaban conmigo”

Cassano confiesa que no brilló en el Madrid por ‘cachondo’. En 2006, Antonio Cassano irrumpió en el Real Madrid presentado con ‘bombo y platillo’ por Florentino Pérez como uno de los mejores jugadores italianos. En su estancia en la ‘Casa Blanca’, el italiano encontró un gran socio para una de sus debilidades: las mujeres.

En entrevista con Sky Sports, el propio Cassano confesó que su bajo rendimiento en el Real se debió a su adicción al sexo y los croissants. Además, reveló que ‘usaba’ a Beckham como ‘carnada’ para conseguir mujeres.

“Tenía un amigo que trabajaba en el hotel donde concentrábamos. Su misión era llevarme tres o cuatro croissants después de que hiciera el amor, nos encontrábamos en la escalera más cercana a mi habitación y hacíamos intercambio: él se llevaba a la chica y yo me hinchaba de croissants. Sexo y comida, la combinación perfecta”, añadió en su relato el italiano.

“¡Era Cassano, futbolista del Madrid! Fui adicto al sexo durante mis 20, incontables mujeres. Si hubiera trabajado en cualquier otra cosa ni una sola me hubiera mirado, ni mi madre, porque debo aceptar que jamás fui guapo, pero sí muy bueno”, confesó recientemente a Sky Sports.

Su gran pasión por los croissants le llevó a ‘romper la báscula’. Con los merengues llegó a pesar cerca de 100 kilos y estuvo marginado de la cancha por mucho tiempo.

“Me hice el tonto en Madrid, pero la pasé de maravilla. Nunca dimensioné que estaba en el mejor club del mundo, llegué pesando 93 kilos cuando mi peso ideal era de 83, pero siempre me gustó comer”, relató Cassano.

En la ‘Casa Blanca’, Cassano encontró en David Beckham en un gran socio para su adicción por las mujeres. El italiano relata que, mientras el inglés las enamoraba gracias a su sex appeal, él las ‘apalabraba’.

“Todas querían estar con David Beckham, pero ya estaba casado y tenía su primer hijo, siempre fue perfecto, intachable. Yo fui el que sacó partido porque muchas de esas chicas terminaban conmigo, ligaba mejor que él (…) En el Madrid no me ayudó mucho el sexo para mi rendimiento, pero en la Roma vaya que me funcionó”, dijo entre risas Cassano.