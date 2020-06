Casa de Vanessa Huppenkothen sufre varios daños tras temblor. La mañana de este martes, un sismo de 7.5 grados -con epicentro en Crucecita, Oaxaca- sacudió diferentes estados de México. El fenómeno natural causó daños en algunos sitios, como la casa de la presentadora de ESPN, Vanessa Huppenkothen.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora compartió con el público los daños que sufrió su vivienda tras el temblor de esta mañana. En las imágenes se aprecian libros en el suelo, así como una réplica de la Copa del Mundo despedazada.

En otra de las publicaciones, Vanessa Huppenkothen exhorta a la población a que revisen sus hogares, pues en su casa, los techos se cuartearon debido a la ‘sacudida’.

Tras el temblor de este martes en México, varios equipos reaccionaron a través de sus redes sociales para asegurarse de que sus seguidores se encontraban sanos y salvos.

Vanessa Huppenkothen rompió el silencio. La actual conductora de ESPN habló sobre su paso por Televisa Deportes donde fue se vio inmiscuida en un escándalo de acoso por parte de Javier Alarcón.

En charla con el propio Javier Alarcón, Huppenkothen desmintió las versiones que señalaban al veterano periodista de acosar a la modelo mexicana. Además, Vanessa aseguró que en todo momento existió respeto por parte de su ex jefe en la Televisora de San Ángel.

“Tú sabrás que en no sé cuántos años, pero ni una mirada lasciva, ni ningún comportamiento en ningún sentido contigo ni con otra. Siempre me trataste con mucho respeto; me ponía mini faldas y nunca me viste las piernas”, comentó Vanessa Huppenkothen.