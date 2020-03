Carolina libera a Cam Newton tras nueve años de relación. Una semana después de poner disponible en un cambio al mariscal de campo Cam Newton, las Panteras de Carolina anunciaron que dejaron en libertad al Jugador Más Valioso de la NFL en 2015, tras no poder encontrar un socio para concretar un trueque.

Cam Newton leaves the Carolina Panthers today. It’s the end of an era. One of the most undervalued athletes on the planet. pic.twitter.com/1bVMCqCzqR — John Ellis (@OnePantherPlace) March 24, 2020

Newton jugó a lo largo de nueve temporadas con Carolina, sin embargo, después de la llegada de Teddy Bridgewater, se avecinaba el final de esta relación. El mariscal de campo egresado de la Universidad de Auburn se convirtió en agencia libre y podría firmar con el equipo de su preferencia.

Once Carolina releases QB Cam Newton today, the quarterbacks that can he had through free agency or trade include: 🏈Cam Newton

🏈Jameis Winston

🏈Andy Dalton — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 24, 2020

A través de un comunicado de prensa, las Panteras dieron a conocer la noticia. El conjunto felino agradeció al jugador y recordó algunos de los momentos que brindó al equipo desde su llegada en 2011.

“Cam (Newton) se ha significado mucho para esta organización y para las Carolinas. Todos vieron su desempeño en el campo. Yo tuve el privilegio de observar lo duro que trabaja fuera de él, y su compromiso con el equipo cuando nadie está viendo. Es un gran competidor y duele físicamente el perderlo. Llevó a este equipo a la victoria en múltiples ocasiones y siempre será considerado uno de los más grandes jugadores de la historia de la franquicia”, declaró Marty Hurney en un comunicado de prensa.

Carolina libera a Cam Newton tras nueve años de relación, el mariscal de campo se convirtió en agente libre

Hace una semana, y tras acordar con Teddy Bridgewater para que se convirtiera en el nuevo mariscal de la franquicia, Carolina anunció que había otorgado permiso a Cam Newton para buscar un cambio. De acuerdo al reportero de NFL Network, Ian Rapoport, las Panteras sostuvieron algunas pláticas con los Cargadores de Los Ángeles y los Osos de Chicago por el pasador, pero ninguna de ellas avanzó.

Cam Newton had a physical in Atlanta yesterday coordinated by the Panthers and his agency team, per sources. Newton passed the physical and is healthy, per source, with both his shoulder and foot “checking out well and he is hungrier than ever and eager for the next opportunity.” — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 24, 2020

Escogido con la primera selección global del Draft de 2011, Newton se convirtió en la cara de la franquicia de Carolina. En poco tiempo transformó a su equipo y encontró el camino a la postemporada, a la cual accedieron en tres ocasiones consecutivas entre 2013 y 2015 como campeones divisionales.

do you guys ever think about how in 2015, Cam Newton threw for 35 touchdowns and ran for 10 more while his team went 15-1 and made the Super Bowl with Ted Ginn and Corey "Philly" Brown as their two starting receivers — Rodger Sherman (@rodger) March 24, 2020

En 2015, Newton fue nombrado MVP de la Liga y llevó a las Panteras al Super Bowl 50, en donde cayeron ante los Broncos de Denver. A partir de ese punto, todo fue cuesta bajo para el pasador. Las lesiones mermaron sus atributos físicos y en su última campaña con este conjunto solamente disputó un par de encuentros.

Cam Newton's tenure with the #Panthers comes to an end after 9 years: *No. 1 pick

*29,041 passing yards (1st in franchise history)

*182 passing TDs (1st in franchise history)

*4,806 rushing yards

*58 rushing TDs (1st in franchise history)

*Super Bowl appearance

*2015 NFL MVP pic.twitter.com/vXGkgdkB9D — NFL Update (@MySportsUpdate) March 24, 2020

En nueve años en la liga, ‘Super Cam’ acumula 29,041 yardas, 182 pases de anotación y 108 intercepciones. Además, totaliza 4,80 yardas terrestres y 58 touchdowns.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.