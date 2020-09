Carneros y Jalen Ramsey acuerdan histórica extensión de contrato. A cuatro días de su debut en la temporada 2020 de la NFL, los Carneros de Los Ángeles recompensaron a Jalen Ramsey con el contrato más caro en la historia para un esquinero. El conjunto angelino y el defensivo acordaron una extensión por cinco años y 105 millones de dólares.

De acuerdo a Ian Rapoport, 71.2 millones de dólares fueron garantizados al momento de la firma. Ramsey promediará 21 mdd anuales con este nuevo contrato y se convierte en el cornerback mejor pagado de la NFL, al destrozar los 16.68 mdd que devenga por temporada Darius Slay, esquinero de las Águilas de Philadelphia.

