Carmen Pellicer: “Esta crisis debe servir para repensar qué necesitan aprender los niños”.

La pedagoga Carmen Pellicer. La directora de ‘Cuadernos de Pedagogía’ apuesta de manera “tajante” por las clases presenciales a partir de septiembre.

Teóloga, pedagoga y escritora, la vida de Carmen Pellicer ha girado siempre en torno a la educación. Profesora durante años en distintos institutos de secundaria, dirige actualmente ‘Cuadernos de Pedagogía’ y es presidenta de la Fundación Trilema.

Pellicer ha liderado numerosos programas de formación de profesores y directivos dentro y fuera de España. Junto con José Antonio Marina dirige la Cátedra de Inteligencia Ejecutiva de la Universidad Nebrija.

Además, preside la Asociación Española de Coaching Pedagógico y Evaluación Educativa. Este miércoles, Pellicer participa en el Re.School fórum, un encuentro virtual y gratuito en el que se debatirán los retos del sistema educativo en tiempos de la covid-19, en el que ya se han inscrito más de 3.000 profesores.

Pregunta. La pandemia ha provocado que el sistema educativo, tal y como lo conocíamos, saltase por los aires de un día para otro, de forma abrupta. ¿Qué consecuencia ha acarreado esto?

Respuesta. Sí, ha sido una crisis muy importante que ha tensionado el sistema y nos ha llevado a descubrir los límites y también las ventajas, a hacer una reflexión no solo de los recursos que tenemos sino también de la formación y capacitación de los profesores, de la adecuación del currículum, de replantearnos la relación de las familias con las escuelas, el concepto de comunidad educativa. También nos ha hecho plantearnos cuál es el aprendizaje y el papel de la escuela en ese aprendizaje.

P. El confinamiento ha obligado de repente a los profesores a reinventarse, a enseñar de una nueva manera. ¿Estaban preparados?

R. Nadie estaba preparado, ni los profesores, ni la Administración, ni las familias. Durante el confinamiento ha habido varias fases.

Las primeras semanas fueron un shock. Cerraron los colegios en marzo pensando que abrirían en abril. Entonces, reaccionamos como pudimos.

Luego tuvimos que asumir que el confinamiento se iba a prolongar y que íbamos a tener que hacer una evaluación de varios meses, tomar decisiones sobre el currículum, sobre cómo nos íbamos a organizar.

Son muy distintas las decisiones que afectan a niños pequeños, de infantil y primaria, que a los de secundaria. Esta situación nos ha hecho pensar en la idiosincrasia de cada etapa educativa, que permite cosas diferentes.

P. ¿Qué se han perdido los niños estando en casa sin ir a la escuela?

R. Se han perdido la interacción social, aprender a convivir con compañeros y adultos, la autogestión y la autorregulación emocional. La escuela educa la mente, los comportamientos sociales.

La función del maestro se desarrolla mucho mejor presencialmente. Yo, como profesora, entro en una clase, veo a un niño y ya sé que le ocurre algo… y eso es muy difícil con una pantalla de por medio.

La salud mental, el equilibrio emocional van a tener que tener un peso específico en la escuela. Los niños que mejor ha respondido a esta situación de confinamiento no eran solo los que tenían una tablet sino los que tenían un mayor equilibrio emocional y mejor autorregulación.

Los que eran capaces de planificarse, de superar el aburrimiento. Esto ha de hacernos pensar que cuando educamos qué es lo que queremos educar.

P. ¿Cree que el confinamiento es un detonante para replantearse la formación de los profesores?

R. Sí, hay que replantearse a nivel nacional la formación de los profesores, como salen de las facultades y, año a año, como afrontan los cambios. Una de las asignaturas pendientes es la competencia digital.

En septiembre habrá que abordar una nueva metodología de aula, aprender a diseñar las clases de una manera distinta, también evaluar de manera diferente, personalizar los itinerarios y diseñar currículums distintos.

Durante el confinamiento se ha abierto una nueva vía de formación digital para los profesores que ahora se debería volcar en las escuelas.

P. Dice que el currículum también tiene que cambiar…

R. Esta crisis nos ha llevado a pensar que el currículum que se está dando no es adecuado. Si la preocupación es que durante el confinamiento nos hemos saltado el tema 7, no habrá servido de nada. El cambio no va a ser automático, hay que repensar qué necesitan los niños aprender.

P. ¿Y qué necesitan aprender?

R. Necesitan ser buenas personas, inteligentes, creativos, participativos. Hay que apostar por las habilidades del siglo XXI y eso tiene que ver con la personalidad y cómo creamos pensadores críticos, rigurosos y éticamente implicados en los cambios de la sociedad.

Hay que priorizar las competencias del siglo XXI por encima de los contenidos de las disciplinas. Una de las cosas que nos ha dado el confinamiento es que el acceso a la tecnología nos ha dado el acceso a la información. Hay que aprender a transformar la información en conocimiento.

La idea memorística se ha puesto en cuestionamiento, porque la información está ahí, no tiene que estar memorizada, lo que hay que replantearnos es qué hay que hacer con esa información, replantearnos otro tipo de prioridades, cómo tratar esa información.

P. ¿Por qué es tan importante que los niños vuelvan al colegio presencialmente?

R. Soy tajante en la presencialidad en los colegios, es insustituible en la educación obligatoria.

El fin no es impartir contenidos sino educar personas, y ahí la sociabilización, la educación de valores necesita presencialidad. Mientras un niño está aprendiendo a ser adulto es imprescindible la presencialidad.

P. De cara a septiembre, el Gobierno habla de grupos burbuja, en infantil y primaria, que funcionen como unidades aisladas del resto de niños para así evitar la propagación de los contagios. ¿Qué le parece la idea?

R. Ahora el desafío es enorme en las escuelas. El principal es cómo compaginamos la seguridad y la salud con la conciliación de las familias cuando los padres tengan que volver a trabajar así como garantizar que sigan aprendiendo.

La propuesta de clases burbujas, como han hecho los médicos haciendo siempre los mismos iguales turnos, va a ser temporal, una forma de controlar los rebrotes y de no tener que cerrar las escuelas al completo. No es lo ideal pero sí lo posible, una manera de no cerrar las escuelas. Un modelo, desde luego, que necesita más docentes.

P. Más docentes y más recursos, entiendo…

R. Sí, requiere también una inversión en dispositivos digitales en escuelas pero también en los hogares para una educación híbrida. Pero antes de más tablets, necesitamos más docentes, inversión en inteligencia, en liderazgo, en equipos directivos con proyectos claros, en autonomía, en flexibilización, porque cada escuela es un mundo…

P. ¿Servirá esta crisis para mejorar los fallos?

R. Nos ha demostrado que la rutina no es invencible. Llevamos años hablando de que el sistema educativo necesita una transformación profunda y ahora el sistema ha parado y hemos tenido que repensar muchas cosas. La nueva normalidad puede ser peor, depende mucho de las decisiones que tomemos.

Hay que pensar en otra escuela, no en volver a la escuela anterior. Hay que tomar decisiones hay a medio y largo plazo. Con mayor amplitud de horizonte. No se trata tanto de cambiar a los profesores sino el liderazgo. Esta es una buena oportunidad para aprovechar este momento crítico, para hacer las cosas de otra manera.

La mayoría de los docentes tienen capacidad para hacer ese cambio pero tiene que haber un acompañamiento y un nivel de exigencia, evaluar al profesorado, la calidad del proceso de aprendizaje… esa es otra asignatura pendiente de nuestro sistema educativo.

Fuente: Marta Aguirregomezcorta Madrid 23/06/2020.

