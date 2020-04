Carmen Electra comparte sus experiencias sexuales con Dennis Rodman. Dennis Rodman, gran protagonista de los últimos dos capítulos de la serie ‘The Last Dance’ se ha adueñado de los reflectores. El polémico jugador brilló dentro y fuera de la duela con los Chicago Bulls.

Una de sus aventuras de aquella época fue casarse con Carmen Electra, con quien sostuvo un matrimonio por casi un año. El romance fue tan grande, que la guapa modelo compartió que tenían relaciones sexuales en todos lados.

“Un día que el equipo le había el día libre, Dennis dijo que tenía una sorpresa para mi. Me vendó los ojos y me subió a su moto y cuando me quitó la venda estábamos en el centro de entrenamiento de los Bulls”, afirma Electra.

“Fue una locura. Éramos como dos niños en una tienda de caramelos. Tuvimos sexo en todo el maldito lugar. En la sala de recuperación, en la sala de las pesas, en la cancha…”, reveló Electra en una entrevista a Los Ángeles Times.