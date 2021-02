Carlos Vela y Luis Montes podrían ir a Juegos Olímpicos.

Ambos no han sido llamados al TRI y han expresado que no acudirán a alguna concentración.

La relación entre Carlos Vela y la Selección Mexicana siempre ha sido intermitente, tanto que el Tata Martino no lo pudo convencer de regresar al equipo que él dirige. Al jugador del LAFC, se agrega Luis Montes, que renunció al Tricolor mayor. Pero en la Sub 23, que comanda Jaime Lozano, se les abre la puerta para que los dos puedan vestirse de verde e ir a Juegos Olímpicos, en caso de que se consiga el pase.

Carlos Vela no juega con la Selección Mexicana desde el Mundial de Rusia 2018. Al habilidoso atacante del LAFC, el Tata Martino lo intentó convencer de volver al combinado, pero no logró su retorno. La puerta para volver a vestirse de verde se abre, una vez que fue incluido en la prelista de 59 jugadores que podrían jugar en los Juegos Olímpicos, si México consiga su pase.

“En el caso de Carlos que está todo dicho y no ha cambiado nada. La respuesta es de futbolistas de libertad y de acuerdo a su idea. La selección es más importante y grande que cualquiera de los que hoy están, ya sean jugadores, técnico o directivos”, dijo Gerardo Martino, técnico de la Selección Mexicana, en noviembre del año pasado.

El caso de Luis Montes es reciente. El futbolista sorprendió al anunciar su retiro de la Selección Mexicana en septiembre del 2020 y semanas después abrió la posibilidad de regresar al Tricolor. La oportunidad para volver a ver al Chapito en los Juegos Olímpicos crece al incluirlo en la prelista para Tokio 2021.

“Mis hijos me han dicho: ‘Papá, te queremos ver ahí otra vez’, yo nunca descarto volver a estar ahí. Es una situación que he pensado mucho y no lo descarto”, afirmó el ‘Chapo’, que no juega con México desde la Copa Oro 2019.

A los renegados de Montes y Vela, se añaden Alexis Vega, que aseguró hace semanas que prefiere quedarse con su equipo en vez de ir a los microciclos con la Selección Mexicana Sub 23 o Alan Mozo, que fue castigado por indisciplina y no apareció en la primera concentración del Tricolor Preolímpico en el 2021.

Los cuatro considerados en la prelista y con posibilidades de ir a Tokio 2021, si México consigue la clasificación.

