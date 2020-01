Carlos Vela tomaría el puesto de Luis Suárez en Barcelona. De acuerdo a múltiples reportes de la prensa española, el nombre de Carlos Vela retomó fuerza para reforzar al conjunto del Barcelona tras la lesión de Luis Suárez que lo alejará de las canchas al menos cuatro meses.

El ‘Barca’, instalado en octavos de final de la Champions League y con toda la vuelta de LaLiga por recorrer, busca en plan emergente un delantero que pueda asumir el rol que dejó libre el charrúa.

Junto a ‘Cracklitos’ aparecen Stuani (Girona) y Chimy Ávila (Osasuna), quienes llevan 16 y 10 goles, respectivamente, ambos con una cláusula de 25 millones de euros; también aparece Gabigol, quien pertenece al Inter y terminó su préstamo con Flamengo.

Las ventajas que tendría Carlos Vela sobre los otros tres candidatos son que sería un préstamo para la segunda parte de la temporada y el Barça no gastaría; así como su buena relación con Griezmann y los 48 goles que anotó en 2019.

Quiere jugar contra Chicharito

En los últimos días ha corrido el rumor de que Javier ‘Chicharito’ Hernández reforzaría al LA Galaxy. El posible fichaje del mexicano ilusiona a Carlos Vela, quien sería rival del actual jugador del Sevilla.

“Ya hablé con él pero no puedo decir nada de lo que hablamos. Pero claro que me gustaría que llegue al Galaxy porque es una máquina de hacer goles. Él siempre está metiendo goles en momentos importantes. Y no solo eso, él también ayuda en defensa y es un jugador muy completo”, dijo el MVP del 2019.

Vela y Hernández ya jugaron juntos en dos Copa del Mundo con la selección mexicana, en 2010 y en la pasada edición de Rusia 2018.

Si se concreta la llegada del Chicharito al Galaxy, la MLS tendría a tres referentes del ‘Tri’ de la última década ya que Jonathan Dos Santos también juega en el equipo cinco veces campeón de la liga.

