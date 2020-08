Carlos Vela sufre lesión de ligamento colateral.

El estratega de LAFC, Bob Bradley, señaló que la lesión de Carlos Vela es de ligamento colateral, pero deberán esperar a que desinflame la pierna para conocer con exactitud. El equipo perdió 2-0 con Galaxy .

“Necesitaremos al menos un día para saber qué tiene, pero parece que es una lesión en el ligamento colateral medial, algo así, veremos qué tiene en los próximos días”.

Sobre el partido de su MVP, Bradley recalcó que no fue bueno, Vela no pesó y eso al final influyó en el resultado adverso contra Galaxy.

Vela noticeably limping off the pitch pic.twitter.com/mu3jgc4Tzs — The Stoppage Time (@thestoppagetime) August 22, 2020

“Es grandioso tenerlos de vuelta, pero Carlos no jugo bien para nada hoy, no fue peligroso, se vio como alguien que no ha jugado en mucho tiempo”.

Además, el técnico analizó la derrota y se echó la culpa del planteamiento y funcionamiento de LAFC durante el encuentro, pues la carencia de presión y desdoble con velocidad, brillaron por su ausencia en el partido.

“Pésimo juego para nosotros, voy a tomar toda la responsabilidad, no fuimos peligrosos, a lo largo de nuestra historia siempre hemos encontrado la forma de presionar y hoy no nos acercamos a ello, regalamos un gol a balón parado y tenemos que ver ese tipo de detalles, errores, pero fue un partido en el que fuimos limitados en todos los sentidos, es difícil decir esto en un partido como este”, finalizó.

La estrella de LAFC, Carlos Vela, salió lesionado en el derby contra Galaxy. Tras una jugada en el segundo tiempo en que intentó disparar y la pierna hizo un movimiento extraño. Adrián Pérez entró en su lugar a los 55 minutos.

El mexicano comenzó a participar más en el acarreo de balón, y mientras el equipo angelino circulaba el esférico. Vela rompió en el área, enfrentó a tres defensas y disparó. Pero a la hora de hacer el movimiento su rodilla no hizo la fricción correcta. Y trastabilló de inmediato.

Todavía se mantuvo en el campo e intentó participar. LAFC volvió a circular pelota por izquierda hacia el centro; fue en ese momento cuando buscaron a Vela, abierto por derecha. Y cuando controló el esférico dejó de correr y se inclinó a tocar su rodilla.

Carlos Vela sufre lesión de ligamento colateral.

A la espera de los estudios, Carlos caminaba por detrás del arco y explicaba al doctor de LAFC el dolor en la pierna. Y la manera en que se lastimó cuando hizo el tiro a portería. Salió por su propio pie, de tal forma que buscarán descartar una lesión mayor que lo dejé fuera de las canchas mucho tiempo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.