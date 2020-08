Carlos Vela sufre desgarre en el ligamento medio de su rodilla. Carlos Vela optó por perderse el torneo ‘MLS is Back’, debido a la pandemia de COVID-19 y a que su esposa está embarazada, por lo que apenas la semana pasada hizo su reaparición con Los Ángeles FC, misma que fue accidentada. El delantero sufrió en su primer partido en casi seis meses una lesión de rodilla que lo hará perderse alrededor de un mes y medio.

📝 Carlos Vela will be sidelined for the remainder of the LAFC's phase one restart with a Grade 2 MCL injury. #LAFC https://t.co/itmhqyGmeF

— LAFC (@LAFC) August 25, 2020